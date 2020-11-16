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2020-2021 Nevşehir Belediye Spor 2 - 1 Bucaspor 1928 / Maç Özeti

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 9. hafta maçında Nevşehir Belediye Spor, Bucaspor 1928 ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Nevşehir Belediye Spor 2 - 1 Bucaspor 1928 / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 9. hafta maçında Nevşehir Belediye Spor, Bucaspor 1928 ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Nevşehir Belediye Spor ve Bucaspor 1928 taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 9. hafta maçında Nevşehir Belediye Spor sahasında Bucaspor 1928 ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Nevşehir Gazi Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Nevşehir Belediye Spor - Bucaspor 1928 maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Nevşehir Gazi Stadı stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.

Nevşehir Belediye Spor - Bucaspor 1928 Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Nevşehir Gazi Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
15.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Volkan Şeker(hakem), Ünal Doğru(1. Yardımcı Hakem), Coşkun Yalçın(2. Yardımcı Hakem), Haluk Gürsoy(dördüncü Hakem)

NEVŞEHİR BELEDİYE SPORNevşehir Belediye Spor

Nevşehir Belediye Spor İlk 11
33. Furkan Güzel, 2. Muhammet Serdar Yazıcı, 5. Ahmet Mert Bayındır, 6. İsmail Hacıhafızoğlu, 8. Efe Can Çölbekler, 10. Emrah Bedir, 23. Erhan Karayer, 25. Emre Torun, 28. Hasan Kaya, 61. Ahmet Eren, 88. Muhammed Furkan Işık

Yedekler
41. Onur Behiç Özalgan, 7. Anıl Mercan, 11. Muhammed Burak Taşdemir, 45. Furkan Parsak, 50. Hamza Küçükköylü, 52. Furkan Mızrak, 60. Batuhan Özdemir

Teknik Sorumlu
Mert Korkmaz

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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BUCASPOR 1928Bucaspor 1928

Bucaspor 1928 İlk 11
30. Şener Özcan, 35. Yalçın Eycan Kaya, 28. Gökhan Köseoğlu, 54. Alper Kadir Duruk, 8. Osman Işıklı, 61. Ahmet Aktaş, 20. Yusuf Can Abay, 7. Berke Bıyık, 11. Cuma Menize, 10. Oğuz Aydın, 17. Tunç Murat Behram

Yedekler
77. Kıvanç Küçükkarış, 6. Özcan Sertgöz, 33. Enes Alıç, 39. Ahmet Aras, 15. Burak Can Kunt, 5. Saruhan Fındıkcı, 4. Ufuk Er

Teknik Sorumlu
Uğur Balcıoğlu

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor9711113228
21928 Bucaspor96121881910
3Arnavutköy Belediye9522107173
4Edirnespor95131512163
5Belediye Derincespor9351107143
6Fatsa Belediyespor942398141
7Artvin Hopaspor9414141613-2
8Çankaya FK840488120
9Yeşilyurt Belediyespor8323108112
10Ofspor73221211111
11Nevşehir Belediyespor93247911-2
12Kızılcabölükspor923411129-1
13Payasspor923410119-1
14Antalya Kemerspor91358146-6
151877 Alemdağspor91358176-9
16Manisaspor90365153-10

Fikstür

15.11.2020Antalya Kemerspor2-2Payasspor
15.11.2020Yeşilyurt Belediyespor1-0Arnavutköy Belediye
15.11.2020Nevşehir Belediyespor2-11928 Bucaspor
15.11.2020Kızılcabölükspor1-1Manisaspor
15.11.2020Kemerspor 20030-1Payasspor
15.11.2020Artvin Hopaspor4-31877 Alemdağspor
15.11.2020Çankaya FK0-1Belediye Derincespor
15.11.2020Edirnespor3-1Ofspor
15.11.2020Fatsa Belediyespor0-0Diyarbekirspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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