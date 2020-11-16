2020-2021 Nevşehir Belediye Spor 2 - 1 Bucaspor 1928 / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 9. hafta maçında Nevşehir Belediye Spor, Bucaspor 1928 ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Nevşehir Belediye Spor ve Bucaspor 1928 taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 9. hafta maçında Nevşehir Belediye Spor sahasında Bucaspor 1928 ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Nevşehir Gazi Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Nevşehir Belediye Spor - Bucaspor 1928 maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Nevşehir Gazi Stadı stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi. Nevşehir Belediye Spor - Bucaspor 1928 Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Nevşehir Gazi Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

15.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Volkan Şeker(hakem), Ünal Doğru(1. Yardımcı Hakem), Coşkun Yalçın(2. Yardımcı Hakem), Haluk Gürsoy(dördüncü Hakem)

Nevşehir Belediye Spor

Nevşehir Belediye Spor İlk 11

33. Furkan Güzel, 2. Muhammet Serdar Yazıcı, 5. Ahmet Mert Bayındır, 6. İsmail Hacıhafızoğlu, 8. Efe Can Çölbekler, 10. Emrah Bedir, 23. Erhan Karayer, 25. Emre Torun, 28. Hasan Kaya, 61. Ahmet Eren, 88. Muhammed Furkan Işık



Yedekler

41. Onur Behiç Özalgan, 7. Anıl Mercan, 11. Muhammed Burak Taşdemir, 45. Furkan Parsak, 50. Hamza Küçükköylü, 52. Furkan Mızrak, 60. Batuhan Özdemir



Teknik Sorumlu

Mert Korkmaz



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Bucaspor 1928

Bucaspor 1928 İlk 11

30. Şener Özcan, 35. Yalçın Eycan Kaya, 28. Gökhan Köseoğlu, 54. Alper Kadir Duruk, 8. Osman Işıklı, 61. Ahmet Aktaş, 20. Yusuf Can Abay, 7. Berke Bıyık, 11. Cuma Menize, 10. Oğuz Aydın, 17. Tunç Murat Behram



Yedekler

77. Kıvanç Küçükkarış, 6. Özcan Sertgöz, 33. Enes Alıç, 39. Ahmet Aras, 15. Burak Can Kunt, 5. Saruhan Fındıkcı, 4. Ufuk Er



Teknik Sorumlu

Uğur Balcıoğlu



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 9 7 1 1 11 3 22 8 2 1928 Bucaspor 9 6 1 2 18 8 19 10 3 Arnavutköy Belediye 9 5 2 2 10 7 17 3 4 Edirnespor 9 5 1 3 15 12 16 3 5 Belediye Derincespor 9 3 5 1 10 7 14 3 6 Fatsa Belediyespor 9 4 2 3 9 8 14 1 7 Artvin Hopaspor 9 4 1 4 14 16 13 -2 8 Çankaya FK 8 4 0 4 8 8 12 0 9 Yeşilyurt Belediyespor 8 3 2 3 10 8 11 2 10 Ofspor 7 3 2 2 12 11 11 1 11 Nevşehir Belediyespor 9 3 2 4 7 9 11 -2 12 Kızılcabölükspor 9 2 3 4 11 12 9 -1 13 Payasspor 9 2 3 4 10 11 9 -1 14 Antalya Kemerspor 9 1 3 5 8 14 6 -6 15 1877 Alemdağspor 9 1 3 5 8 17 6 -9 16 Manisaspor 9 0 3 6 5 15 3 -10

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