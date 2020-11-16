2020-2021 Nevşehir Belediye Spor 2 - 1 Bucaspor 1928 / Maç Özeti
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 9. hafta maçında Nevşehir Belediye Spor, Bucaspor 1928 ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 9. hafta maçında Nevşehir Belediye Spor, Bucaspor 1928 ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Nevşehir Belediye Spor ve Bucaspor 1928 taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 9. hafta maçında Nevşehir Belediye Spor sahasında Bucaspor 1928 ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Nevşehir Gazi Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Nevşehir Belediye Spor - Bucaspor 1928 maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Nevşehir Gazi Stadı stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.
Nevşehir Belediye Spor - Bucaspor 1928 Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Nevşehir Gazi Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
15.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Volkan Şeker(hakem), Ünal Doğru(1. Yardımcı Hakem), Coşkun Yalçın(2. Yardımcı Hakem), Haluk Gürsoy(dördüncü Hakem)
Nevşehir Belediye Spor İlk 11
33. Furkan Güzel, 2. Muhammet Serdar Yazıcı, 5. Ahmet Mert Bayındır, 6. İsmail Hacıhafızoğlu, 8. Efe Can Çölbekler, 10. Emrah Bedir, 23. Erhan Karayer, 25. Emre Torun, 28. Hasan Kaya, 61. Ahmet Eren, 88. Muhammed Furkan Işık
Yedekler
41. Onur Behiç Özalgan, 7. Anıl Mercan, 11. Muhammed Burak Taşdemir, 45. Furkan Parsak, 50. Hamza Küçükköylü, 52. Furkan Mızrak, 60. Batuhan Özdemir
Teknik Sorumlu
Mert Korkmaz
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Bucaspor 1928 İlk 11
30. Şener Özcan, 35. Yalçın Eycan Kaya, 28. Gökhan Köseoğlu, 54. Alper Kadir Duruk, 8. Osman Işıklı, 61. Ahmet Aktaş, 20. Yusuf Can Abay, 7. Berke Bıyık, 11. Cuma Menize, 10. Oğuz Aydın, 17. Tunç Murat Behram
Yedekler
77. Kıvanç Küçükkarış, 6. Özcan Sertgöz, 33. Enes Alıç, 39. Ahmet Aras, 15. Burak Can Kunt, 5. Saruhan Fındıkcı, 4. Ufuk Er
Teknik Sorumlu
Uğur Balcıoğlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|9
|7
|1
|1
|11
|3
|22
|8
|2
|1928 Bucaspor
|9
|6
|1
|2
|18
|8
|19
|10
|3
|Arnavutköy Belediye
|9
|5
|2
|2
|10
|7
|17
|3
|4
|Edirnespor
|9
|5
|1
|3
|15
|12
|16
|3
|5
|Belediye Derincespor
|9
|3
|5
|1
|10
|7
|14
|3
|6
|Fatsa Belediyespor
|9
|4
|2
|3
|9
|8
|14
|1
|7
|Artvin Hopaspor
|9
|4
|1
|4
|14
|16
|13
|-2
|8
|Çankaya FK
|8
|4
|0
|4
|8
|8
|12
|0
|9
|Yeşilyurt Belediyespor
|8
|3
|2
|3
|10
|8
|11
|2
|10
|Ofspor
|7
|3
|2
|2
|12
|11
|11
|1
|11
|Nevşehir Belediyespor
|9
|3
|2
|4
|7
|9
|11
|-2
|12
|Kızılcabölükspor
|9
|2
|3
|4
|11
|12
|9
|-1
|13
|Payasspor
|9
|2
|3
|4
|10
|11
|9
|-1
|14
|Antalya Kemerspor
|9
|1
|3
|5
|8
|14
|6
|-6
|15
|1877 Alemdağspor
|9
|1
|3
|5
|8
|17
|6
|-9
|16
|Manisaspor
|9
|0
|3
|6
|5
|15
|3
|-10
Fikstür
|15.11.2020
|Antalya Kemerspor
|2-2
|Payasspor
|15.11.2020
|Yeşilyurt Belediyespor
|1-0
|Arnavutköy Belediye
|15.11.2020
|Nevşehir Belediyespor
|2-1
|1928 Bucaspor
|15.11.2020
|Kızılcabölükspor
|1-1
|Manisaspor
|15.11.2020
|Kemerspor 2003
|0-1
|Payasspor
|15.11.2020
|Artvin Hopaspor
|4-3
|1877 Alemdağspor
|15.11.2020
|Çankaya FK
|0-1
|Belediye Derincespor
|15.11.2020
|Edirnespor
|3-1
|Ofspor
|15.11.2020
|Fatsa Belediyespor
|0-0
|Diyarbekirspor