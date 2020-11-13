2020-2021 Ofspor 3 - 1 Fatsa Belediyespor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 8. hafta maçında Ofspor, Fatsa Belediyespor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Ofspor ve Fatsa Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 8. hafta maçında Ofspor sahasında Fatsa Belediyespor ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Of İlçe - Trabzon stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Ofspor - Fatsa Belediyespor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Of İlçe - Trabzon stadyumunda oynanan maç 3-1 sona erdi. Ofspor - Fatsa Belediyespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Of İlçe - Trabzon



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

12.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Burak Akdağ(hakem), Mustafa Güçer(1. Yardımcı Hakem), Cem Mustafa Akpınar(2. Yardımcı Hakem), Veli Batuhan Bozkurt(dördüncü Hakem)

Ofspor

Ofspor İlk 11

25. Sercan Çobanoğlu, 22. Fikret Topaloğlu, 4. Buğrahan Karslı, 23. Muhammed Can, 18. Onur Paksoy, 16. İbrahim Ak, 28. Bilal Şeflek, 61. Oktay Bala, 7. Mustafa Aydoğdu, 21. Osman Şahin, 9. Adnan Gülen



Yedekler

29. Mızhat Burak Sarı, 6. Gökdeniz Gür, 10. Lokman Erdoğan, 17. Atilla Aybars Garhan, 26. Volkan Can, 30. Alptekin Öztürk, 55. Ercan Saltık



Teknik Sorumlu

Kadir Kar



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Fatsa Belediyespor

Fatsa Belediyespor İlk 11

1. Ömürcan Çavuşoğlu, 11. Mehmet Seçme, 4. Enver Yıldız, 3. Gökhan Açıkgöz, 6. Emrah Günaydın, 92. Tevfik Doğukan Pala, 7. Haci Şükrü Çiçek, 17. Fatih Arat, 88. Rıdvan Sağlam, 47. Muhammed Burak Çelik, 23. Emre Usta



Yedekler

75. Kadir Balcı, 14. Doğukan Bulut, 5. Rıdvan Sönmez, 28. Cevatcan Ekinci, 21. Kemal Bolat, 77. Sinan Yazıcı, 10. İsmail Bulut



Teknik Sorumlu

Murathan Karagöl



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 8 7 0 1 11 3 21 8 2 1928 Bucaspor 8 6 1 1 17 6 19 11 3 Arnavutköy Belediye 8 5 2 1 10 6 17 4 4 Edirnespor 8 4 1 3 12 11 13 1 5 Fatsa Belediyespor 8 4 1 3 9 8 13 1 6 Çankaya FK 7 4 0 3 8 7 12 1 7 Ofspor 6 3 2 1 11 8 11 3 8 Belediye Derincespor 8 2 5 1 9 7 11 2 9 Artvin Hopaspor 8 3 1 4 10 13 10 -3 10 Yeşilyurt Belediyespor 7 2 2 3 9 8 8 1 11 Kızılcabölükspor 8 2 2 4 10 11 8 -1 12 Payasspor 8 2 2 4 8 9 8 -1 13 Nevşehir Belediyespor 8 2 2 4 5 8 8 -3 14 1877 Alemdağspor 8 1 3 4 5 13 6 -8 15 Kemerspor 2003 8 1 2 5 6 12 5 -6 16 Manisaspor 8 0 2 6 4 14 2 -10

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