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2020-2021 Ofspor 3 - 1 Fatsa Belediyespor / Maç Özeti

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 8. hafta maçında Ofspor, Fatsa Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Ofspor 3 - 1 Fatsa Belediyespor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 8. hafta maçında Ofspor, Fatsa Belediyespor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Ofspor ve Fatsa Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 8. hafta maçında Ofspor sahasında Fatsa Belediyespor ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Of İlçe - Trabzon stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Ofspor - Fatsa Belediyespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Of İlçe - Trabzon stadyumunda oynanan maç 3-1 sona erdi.

Ofspor - Fatsa Belediyespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Of İlçe - Trabzon

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
12.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Burak Akdağ(hakem), Mustafa Güçer(1. Yardımcı Hakem), Cem Mustafa Akpınar(2. Yardımcı Hakem), Veli Batuhan Bozkurt(dördüncü Hakem)

OFSPOROfspor

Ofspor İlk 11
25. Sercan Çobanoğlu, 22. Fikret Topaloğlu, 4. Buğrahan Karslı, 23. Muhammed Can, 18. Onur Paksoy, 16. İbrahim Ak, 28. Bilal Şeflek, 61. Oktay Bala, 7. Mustafa Aydoğdu, 21. Osman Şahin, 9. Adnan Gülen

Yedekler
29. Mızhat Burak Sarı, 6. Gökdeniz Gür, 10. Lokman Erdoğan, 17. Atilla Aybars Garhan, 26. Volkan Can, 30. Alptekin Öztürk, 55. Ercan Saltık

Teknik Sorumlu
Kadir Kar

Goller
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Kartlar
{homeCard}

Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
{homeIn}

FATSA BELEDİYESPORFatsa Belediyespor

Fatsa Belediyespor İlk 11
1. Ömürcan Çavuşoğlu, 11. Mehmet Seçme, 4. Enver Yıldız, 3. Gökhan Açıkgöz, 6. Emrah Günaydın, 92. Tevfik Doğukan Pala, 7. Haci Şükrü Çiçek, 17. Fatih Arat, 88. Rıdvan Sağlam, 47. Muhammed Burak Çelik, 23. Emre Usta

Yedekler
75. Kadir Balcı, 14. Doğukan Bulut, 5. Rıdvan Sönmez, 28. Cevatcan Ekinci, 21. Kemal Bolat, 77. Sinan Yazıcı, 10. İsmail Bulut

Teknik Sorumlu
Murathan Karagöl

Goller
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Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
{awayIn}

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor8701113218
21928 Bucaspor86111761911
3Arnavutköy Belediye8521106174
4Edirnespor84131211131
5Fatsa Belediyespor841398131
6Çankaya FK740387121
7Ofspor6321118113
8Belediye Derincespor825197112
9Artvin Hopaspor8314101310-3
10Yeşilyurt Belediyespor72239881
11Kızılcabölükspor822410118-1
12Payasspor8224898-1
13Nevşehir Belediyespor8224588-3
141877 Alemdağspor81345136-8
15Kemerspor 200381256125-6
16Manisaspor80264142-10

Fikstür

12.11.20201928 Bucaspor3-1Artvin Hopaspor
12.11.2020Payasspor3-01877 Alemdağspor
12.11.2020Ofspor3-1Fatsa Belediyespor
12.11.2020Manisaspor0-0Nevşehir Belediyespor
12.11.2020Kemerspor 20030-2Edirnespor
12.11.2020Diyarbekirspor1-0Çankaya FK
12.11.2020Belediye Derincespor1-1Yeşilyurt Belediyespor
12.11.2020Arnavutköy Belediye1-0Kızılcabölükspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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