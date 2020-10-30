2020-2021 Tekirdağspor, Kahta 02 Spor maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 6. hafta maçında Tekirdağspor, Kahta 02 Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Tekirdağspor ve Kahta 02 Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 6. hafta maçında Tekirdağspor sahasında Kahta 02 Spor ile 29.10.2020 14:00'da karşılaştı. Namık Kemal Stadı - Tekirdağ stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Tekirdağspor - Kahta 02 Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Namık Kemal Stadı - Tekirdağ stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Namık Kemal Stadı - Tekirdağ



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

29.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Alim Kandemir(hakem), Vural Gül(1. Yardımcı Hakem), Osman Baruk(2. Yardımcı Hakem), Turan Çakıl(dördüncü Hakem)

Tekirdağspor

Tekirdağspor İlk 11

12. Cihan Bal, 61. Bülent Kancıoğlu, 98. Yusuf Turhan, 35. Samet Göker, 42. Hüseyin Süre, 7. Enes Şimşek, 39. Ramazan Üzer, 10. Fatih Çakır, 96. Semih Küçük, 9. Mehmet Çağlar Çavdar, 19. Gökhan Artun



Yedekler

25. Süleyman Aktaş, 17. Uğur Erdoğan, 20. Ceyhun Kalıntaş, 5. Hüseyin Ertabak, 11. Ali Arashan Altuntaş, 8. Şamil Ünal, 24. Hüseyin Cankut Atasoy



Teknik Sorumlu

Kaya Tevfik Saygılı



Kartlar

Sarı Kart Fatih Çakır 83.dk, Sarı Kart Samet Göker 90+4.dk, Sarı Kart Bülent Kancıoğlu 76.dk, Sarı Kart Semih Küçük 45.dk, Sarı Kart Ceyhun Kalıntaş 65.dk, Sarı Kart Hüseyin Süre 83.dk



Oyundan Çıkanlar

Gökhan Artun 61.dk, Semih Küçük 46.dk, Enes Şimşek 70.dk, Mehmet Çağlar Çavdar 46.dk



Oyuna Girenler

Ceyhun Kalıntaş 61.dk, Şamil Ünal 46.dk, Ali Arashan Altuntaş 70.dk, Uğur Erdoğan 46.dk

Kahta 02 Spor

Kahta 02 Spor İlk 11

1. Burak Onur, 7. Ömürcan Karaca, 8. Caner Çolak, 10. Fahri Eren Pamuk, 11. İsmail Palta, 17. Salih Sarıkaya, 27. Ahmet Tuna Akıl, 34. Erdi Taşkent, 45. Mehmet Berber, 61. İbrahim Akyüz, 99. Ali Tayfun Akbey



Yedekler

41. Timur Çakıroğulları, 2. Fahrettin Ülger, 3. Salih Can Yener, 4. Osman Çağlar Uç, 5. Serdar Aşuk, 63. Mehmet Doğan, 66. İsmail Karakaş



Teknik Sorumlu

Erhan Koç



Goller

Ali Tayfun Akbey,72.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart İbrahim Akyüz 40.dk, Sarı Kart Serdar Aşuk 90+4.dk



Oyundan Çıkanlar

Fahri Eren Pamuk 90+2.dk, Ali Tayfun Akbey 86.dk, İsmail Palta 90+2.dk, Ömürcan Karaca 57.dk



Oyuna Girenler

Serdar Aşuk 90+2.dk, Mehmet Doğan 86.dk, Osman Çağlar Uç 90+2.dk, Salih Can Yener 57.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Yomraspor 5 3 2 0 8 4 11 4 2 Çengelköyspor A.Ş. 6 3 2 1 8 6 11 2 3 Nazilli Belediyespor 6 3 1 2 14 5 10 9 4 Fethiyespor 6 3 1 2 9 5 10 4 5 İskenderun FK 5 3 1 1 6 5 10 1 6 Ceyhanspor 6 3 1 2 10 13 10 -3 7 Kahta 02 Spor 6 2 2 2 7 5 8 2 8 Tekirdağspor 6 2 2 2 6 8 8 -2 9 Mardin Fosfat Spor 6 2 1 3 9 6 7 3 10 Ağrı 1970 Spor 5 2 1 2 4 6 7 -2 11 Darıca Gençlerbirliği 6 1 3 2 5 7 6 -2 12 Belediye Kütahyaspor 5 1 2 2 7 7 5 0 13 Büyükçekmece Tepecikspor 5 1 2 2 4 6 5 -2 14 Halide Edip Adıvar 5 1 2 2 4 6 5 -2 15 Yozgatspor 1959 FK 6 1 2 3 5 10 5 -5 16 Tokatspor 5 1 2 2 3 9 5 -6 17 Karaman Belediyespor 5 1 1 3 7 8 4 -1

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