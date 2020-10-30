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2020-2021 Tekirdağspor, Kahta 02 Spor maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 6. hafta maçında Tekirdağspor, Kahta 02 Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Tekirdağspor, Kahta 02 Spor maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 6. hafta maçında Tekirdağspor, Kahta 02 Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Tekirdağspor ve Kahta 02 Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  6. hafta maçında Tekirdağspor sahasında Kahta 02 Spor ile 29.10.2020 14:00'da karşılaştı. Namık Kemal Stadı - Tekirdağ stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Tekirdağspor - Kahta 02 Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Namık Kemal Stadı - Tekirdağ stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Namık Kemal Stadı - Tekirdağ

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
29.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Alim Kandemir(hakem), Vural Gül(1. Yardımcı Hakem), Osman Baruk(2. Yardımcı Hakem), Turan Çakıl(dördüncü Hakem)

TEKİRDAĞSPORTekirdağspor

Tekirdağspor İlk 11
12. Cihan Bal, 61. Bülent Kancıoğlu, 98. Yusuf Turhan, 35. Samet Göker, 42. Hüseyin Süre, 7. Enes Şimşek, 39. Ramazan Üzer, 10. Fatih Çakır, 96. Semih Küçük, 9. Mehmet Çağlar Çavdar, 19. Gökhan Artun

Yedekler
25. Süleyman Aktaş, 17. Uğur Erdoğan, 20. Ceyhun Kalıntaş, 5. Hüseyin Ertabak, 11. Ali Arashan Altuntaş, 8. Şamil Ünal, 24. Hüseyin Cankut Atasoy

Teknik Sorumlu
Kaya Tevfik Saygılı

Kartlar
Sarı Kart Fatih Çakır 83.dk, Sarı Kart Samet Göker 90+4.dk, Sarı Kart Bülent Kancıoğlu 76.dk, Sarı Kart Semih Küçük 45.dk, Sarı Kart Ceyhun Kalıntaş 65.dk, Sarı Kart Hüseyin Süre 83.dk

Oyundan Çıkanlar
Gökhan Artun 61.dk, Semih Küçük 46.dk, Enes Şimşek 70.dk, Mehmet Çağlar Çavdar 46.dk

Oyuna Girenler
Ceyhun Kalıntaş 61.dk, Şamil Ünal 46.dk, Ali Arashan Altuntaş 70.dk, Uğur Erdoğan 46.dk

KAHTA 02 SPORKahta 02 Spor

Kahta 02 Spor İlk 11
1. Burak Onur, 7. Ömürcan Karaca, 8. Caner Çolak, 10. Fahri Eren Pamuk, 11. İsmail Palta, 17. Salih Sarıkaya, 27. Ahmet Tuna Akıl, 34. Erdi Taşkent, 45. Mehmet Berber, 61. İbrahim Akyüz, 99. Ali Tayfun Akbey

Yedekler
41. Timur Çakıroğulları, 2. Fahrettin Ülger, 3. Salih Can Yener, 4. Osman Çağlar Uç, 5. Serdar Aşuk, 63. Mehmet Doğan, 66. İsmail Karakaş

Teknik Sorumlu
Erhan Koç

Goller
Ali Tayfun Akbey,72.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart İbrahim Akyüz 40.dk, Sarı Kart Serdar Aşuk 90+4.dk

Oyundan Çıkanlar
Fahri Eren Pamuk 90+2.dk, Ali Tayfun Akbey 86.dk, İsmail Palta 90+2.dk, Ömürcan Karaca 57.dk

Oyuna Girenler
Serdar Aşuk 90+2.dk, Mehmet Doğan 86.dk, Osman Çağlar Uç 90+2.dk, Salih Can Yener 57.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Yomraspor532084114
2Çengelköyspor A.Ş.632186112
3Nazilli Belediyespor6312145109
4Fethiyespor631295104
5İskenderun FK531165101
6Ceyhanspor6312101310-3
7Kahta 02 Spor62227582
8Tekirdağspor6222688-2
9Mardin Fosfat Spor62139673
10Ağrı 1970 Spor5212467-2
11Darıca Gençlerbirliği6132576-2
12Belediye Kütahyaspor51227750
13Büyükçekmece Tepecikspor5122465-2
14Halide Edip Adıvar5122465-2
15Yozgatspor 1959 FK61235105-5
16Tokatspor5122395-6
17Karaman Belediyespor5113784-1

Fikstür

29.10.2020Yozgatspor 1959 FK2-1Mardin BŞ. Başakspor
29.10.2020Tekirdağspor0-1Kahta 02 Spor
29.10.2020Nazilli Belediyespor1-1Belediye Kütahyaspor
29.10.2020Büyükçekmece Tepecikspor0-0Fethiyespor
29.10.2020Çengelköyspor A.Ş.2-2Halide Edip Adıvar
29.10.2020Ağrı 1970 Spor1-0Tokatspor
29.10.2020Karaman Belediyespor5-1Ceyhanspor
29.10.2020Darıca Gençlerbirliği0-2Erzin Spor

 



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