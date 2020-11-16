2020-2021 Tokatspor, Darıca Gençlerbirliği maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 9. hafta maçında Tokatspor, Darıca Gençlerbirliği ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Tokatspor ve Darıca Gençlerbirliği taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 9. hafta maçında Tokatspor sahasında Darıca Gençlerbirliği ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Gaziosmanpaşa Stadı - Tokat - Tokat Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Tokatspor - Darıca Gençlerbirliği maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Gaziosmanpaşa Stadı - Tokat - Tokat Merkez stadyumunda oynanan maç 1-2 sona erdi. Tokatspor - Darıca Gençlerbirliği Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Gaziosmanpaşa Stadı - Tokat - Tokat Merkez



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

15.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Ahmet Resuloğlu(hakem), Hilmi Göktürk İmamoğlu(1. Yardımcı Hakem), Muhammet Mahmut Delimazı(2. Yardımcı Hakem), Muhammed Burak Tufan(dördüncü Hakem)

Tokatspor

Tokatspor İlk 11

1. Mikail Keskin, 2. Berkcan Aytaç, 4. Ali Kemal Yükseker, 10. Ahmet Talha Yılmaz, 14. Vedat Budak, 35. Kağan Topçu, 44. Mert Güney, 45. Eren Açıkgöz, 59. Deniz Bağlan, 60. Mehmet Menderes Önkuzu, 77. Eser Yayla



Yedekler

55. Cüneyt Çelik, 5. Abdulbaki Şahin, 9. Batuhan Aslan, 19. Furkan Kaya, 29. Abdulaziz Tanyeri, 30. Ulaş Girgin, 64. Mahmut Esat Aykut



Teknik Sorumlu

Hakan Alpay



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Darıca Gençlerbirliği

Darıca Gençlerbirliği İlk 11

1. Ali Alper Doğan, 3. Mahmuthan Samet Acar, 7. Berat Eyüpoğlu, 9. Baha Kısacık, 14. Selman Sevinç, 23. Onuray Köse, 26. Metin Güler, 29. Yusuf Bildik, 54. Furkan Akın, 77. Fahrettin Bıyıklı, 97. Nebi Tiryakioğlu



Yedekler

58. Hasan Göksu, 19. Faik Kartal Duran, 28. Halil İbrahim Şagar, 41. Ahmet Kutluer, 52. Atakan Aybastı, 57. Alperen Can, 66. Emre Alan



Teknik Sorumlu

Ender Alkan



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 İskenderun FK 9 5 2 2 12 8 17 4 2 Nazilli Belediyespor 9 5 1 3 20 7 16 13 3 Ceyhanspor 9 4 3 2 16 17 15 -1 4 Fethiyespor 8 4 2 2 12 7 14 5 5 Çengelköyspor A.Ş. 8 4 2 2 10 8 14 2 6 Ağrı 1970 Spor 8 4 1 3 6 7 13 -1 7 Mardin Fosfat Spor 9 3 3 3 13 9 12 4 8 Belediye Kütahyaspor 8 3 3 2 12 8 12 4 9 Kahta 02 Spor 9 3 3 3 10 9 12 1 10 Yomraspor 8 3 3 2 10 9 12 1 11 Büyükçekmece Tepecikspor 8 2 4 2 9 9 10 0 12 Darıca Gençlerbirliği 9 2 4 3 8 12 10 -4 13 Tekirdağspor 9 2 3 4 7 11 9 -4 14 Tokatspor 8 2 2 4 6 16 8 -10 15 Halide Edip Adıvar 8 1 4 3 6 9 7 -3 16 Karaman Belediyespor 8 1 3 4 10 12 6 -2 17 Yozgatspor 1959 FK 9 1 3 5 6 15 6 -9

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