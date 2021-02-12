2020-ALES/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM tarafından düzenlenen ALES/2 sınavı için son dakika gelişmesi duyuruldu. ÖSYM Başkanlığı resmi sitesi üzerinden yaptığı duyuruda ALES/2 adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Buna göre adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 12 Şubat 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ÖSYM'DEN UYARI

21 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan 2020-ALES/2 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ALES nedir ve kimler girebilir? ALES sınavında hangi konulardan soru çıkıyor?