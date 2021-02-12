2020-ALES/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
21 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) için sınav giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar sınava girecekleri yerlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.
ÖSYM tarafından düzenlenen ALES/2 sınavı için son dakika gelişmesi duyuruldu. ÖSYM Başkanlığı resmi sitesi üzerinden yaptığı duyuruda ALES/2 adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
Buna göre adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 12 Şubat 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
ÖSYM'DEN UYARI
21 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan 2020-ALES/2 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
ALES nedir ve kimler girebilir? ALES sınavında hangi konulardan soru çıkıyor?