TFF duyurdu: Galatasaray-Kasımpaşa maçının saati değişti!YDUS nedir? Kimler başvurabilir?2020-YDUS sınava giriş belgeleri yayımlandıSON DAKİKA! Barış Pınarı Harekatı'na sızma girişimde bulunan 3 terörist öldürüldü!Eda Özülkü kimdir? Kaç yaşında, nereli? Kiminle evli?Tanrı Bulmaca anlamı nedir? Tanrı Bulmaca karşılığı nedir?Metin Özülkü kimdir? Kaç yaşında, nereli? Kayahan'ın yeğeni mi?Gelinim Mutfakta 12 Şubat Cuma günü kim elendi? | Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?Formula 1 pilotu Fernando Alonso'dan kötü haber! Kaza geçirdi...ALES nedir ve kimler girebilir 2021? ALES sınavında hangi konulardan soru çıkıyor?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. 2020-ALES/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı

2020-ALES/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı

21 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) için sınav giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar sınava girecekleri yerlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

2020-ALES/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM tarafından düzenlenen ALES/2 sınavı için son dakika gelişmesi duyuruldu. ÖSYM Başkanlığı resmi sitesi üzerinden yaptığı duyuruda ALES/2 adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. 

Buna göre adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 12 Şubat 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ÖSYM'DEN UYARI

21 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan 2020-ALES/2 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ALES nedir ve kimler girebilir 2020? ALES sınavında hangi konulardan soru çıkıyor?ALES nedir ve kimler girebilir? ALES sınavında hangi konulardan soru çıkıyor?

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT