2020 cumhurbaşkanlığı kültür ve sanat ödülleri kimlerin oldu? Kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan özgün eserler ya da hizmetler veren kişi veya kurumları, devlet adına onurlandırmak ve özendirmek için verilen ödüllerin sahiplerini bulmasının ardından hangi kategoride, hangi ismin ödüle layık görüldüğü merak konusu oldu. Peki 2020 cumhurbaşkanlığı kültür ve sanat ödülleri kimlerin oldu? İşte ayrıntılar...

2020 CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT ÖDÜLLERİ KİMLERİN OLDU?

2020 yılının “Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri”nin sahiplerini belirlemek üzere yürütülen titiz çalışma sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında bu sene koleksiyoner Mehmet Çebi ödüle layık görüldü. "Vefa” ödülünün ise Necmeddin Okyay’a verilmesi kararlaştırıldı.

Bu sene “kültür tarihi” ödülüne Sadettin Ökten, “sosyal bilimler” ödülüne İsmail Kara, “edebiyat” ödülüne İbrahim Tenekeci, “sinema” ödülüne Derviş Zaim, “müzik” ödülüne ise Özdemir Erdoğan layık bulundu.

Gelecek günlerde gerçekleştirilecek olan “2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri” töreninde, kazanan isimler için ödüllerin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verileceği öğrenildi.

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT BÜYÜK ÖDÜLLERİ HAKKINDA

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan özgün eserler veya hizmetler veren kişi veya kurumları, devlet adına onurlandırmak ve özendirmek üzere 1995 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığınca verilen ödüllerdir. 12 Nisan 2008'e kadar ödüller için herhangi bir takdim töreni yapılmazken bu tarihten itibaren düzenli olarak ödül takdim töreni de yapılmaya başlanmıştır.