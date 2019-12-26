2020 engelli maaşı ne kadar olacak? | 2020 engelli maaşı zammı ne kadar olacak? | evde bakım parası 2020 | Engelli maaşı 2020

2020 engelli maaşı ne kadar olacak? Bu sorunun cevabını merak eden birçok kişi internette arama yapıyor. Bakıma muhtaç engelliler ile yaşlıların ailelerinden ayrılmaması için devlet onların hayat kalitesinin yükseltilmesi adına evde bakım desteği sağlıyor. Şu an için bu maaştan yararlanan kişi sayısı 500 bini aşmış durumda. Peki 2020 engelli maaşı ne kadar olacak? Başvuru Şartları ve Evrakları Neler? Ayrıntılar haberimizde.

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Engellilere verilen 2022 maaşları ile bugüne kadar hiçbir şekilde olanak tanınmayan ve yeteri kadar ilgi görmeyen engelliler derin bir nefes almaktadır. Ülkemizde sosyal devlet olmanın bir gereği olarak muhtaç durumdaki engellilere ve engelli yakınlara halk arasında 3 aylık engelli maaşı yasal tabiriyle 2022 maaşı verilmektedir. Çoğu yasal hakta olduğu gibi maalesef engelli maaşı nasıl alınır, hangi belgelerle nere müracaat edilir gibi bilgileri vatandaşlar bilmedikleri için devletin kendilerine tanıdığı bu haktan mahrum oluyorlar. Geçtiğimiz yıllarda muhtaç engelli ve yaşlılara 3 ayda bir ödenen 2022 muhtaçlık maaşı alınan karar doğrultusunda her ay ödenmeye başlamıştı. Yaklaşan kurban bayramı öncesi 2022 maaşlarının erken ödenip ödenmeyeceği merak ediliyordu. 2022 maaşı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan bir hizmet olup bu maaşların miktarı ise engeli bulunan kişinin, yetkili hastaneler tarafından belgelendirilen engel oranına göre değişmektedir. 2022 engelli ve 65 yaş üstü maaşından yararlanabilmek için %40’ın üzerinde engel olması veya 65 yaşını doldurmuş olma şartı da bulunuyor. Engelli aylığı 2022 sayılı Kanun hükümleri uyarınca bağlanıyor. Kanuna göre engellilere üç tip maaş bağlanabiliyor. 18 yaşından büyük olan ve engellilik oranı yüzde 70 ve üzerinde olanlara, 18 yaşından büyük ve engellilik oranı yüzde 40 ila yüzde 69 arasında olanlara ve 18 yaş altı engelli yakını olan kişilere maaş bağlanması mümkün. Ancak başka şartlar da var. Engelli maaşı yani evde bakım maaşı; engelli olan bireyin ihtiyaçlarını karşılaması ve bakan kişilerin de engelli bireye bakarken zorlanmaması adına verilen bir maaştır. Bazı kişiler bu maaşa ek olarak aynı zamanda 2022 engelli maaşı da alabilmektedirler. 2022 engelli maaşı, kimsesiz, özürlü veya özürlü yakını, bakıcısı, evde yaşlı veya hasta yakını, ileri yaşlarda maddi sıkıntısı olan yaşlılar vb, üç ayda bir alınan cüzi bir aylıktır. Genelde engelli maaşı olarak da bilinen bu maaşı alabilmek için bazı koşulları sağlıyor olmanız gerekmektedir. Engelli vatandaşları evinde bakan engelli yakınlarına her ay ödenen “evde bakım maaşı” ve engelli vatandaşın kendisine, ve/ya yakınına 3 er aylık dönemlerde ödenen 2022 engelli aylığı almak için kişi başı gelir miktarının ne kadar olacağı da çok merak ediliyor. 2022 kanununa göre engelli aylığı bağlanabilmesi için engelli kişinin yaşadığı hanede kişi başı gelirin toplamının net asgari ücretin üçte birinden düşük olması gerekiyor. Asgari ücretin artması ile bu sınır 609,6 TL’ye yükseldi.. 2022 engelli aylıkları; Yüzde 40 ile 69 arası için 480 TL, yüzde 70 ve üzeri için 720 TL oldu. Evde bakım aylığı ise 1305 TL oldu. TÜİK verilerine göre, 2019 Ocak ayında enflasyon yüzde 1,06, Şubat ayında yüzde 0,16, Mart ayında yüzde 1,03, Nisan ayında yüzde 1,69, Mayıs ayında yüzde 0,95, Haziran ayında da yüzde 0,03 arttı. 6 aylık toplam enflasyon yüzde 5,01 oldu. 6 aylık enflasyon, maaş zam oranını geçtiği için %1,01 oranında enflasyon zammı oluştu. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafınca her hangi bir ödemesi yapılmayan, isteğe bağlı prim ödemeyen, muhtaçlık sınırına ulaşmış ve eşi üzerinden nafaka bağlanmamış her vatandaş engelli maaşı almak için başvuru yapabilir. Engelli maaşı, Sosyal Güvenlik tarafından verilmekte olup engeli en az %40 ve üzeri olan vatandaşlara bağlanır. Hane içerisinde yaşayan kişi sayısı ele alınarak, kişi başına düşen gelir miktarı 2022 sayılı kanunun 1.maddesine göre belirlenerek hesaplanır.

ENGELLİ MAAŞI NASIL ALINIR? ENGELLİ MAAŞI ÖDEMELERİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

Dünyanın her yerinde sosyal devlet anlayışını benimsemiş olan ülkeler; engelli kişilere yardımda bulunmakta ve onların hayatını kolaylaştırmak adına birçok yasa çıkarmaktadır. 2022 engelli maaşı da engelli bireylere yardımcı olmak adına yapılan, 3 ayda bir gerçekleşen yasal yardımdır. Birçok engelli bireyin bu haktan yararlanmaları gerektiği halde; başvuru işlemlerini bilmedikleri için yasal hakları olan bu yardımı kullanamamaktadırlar. İlk ödeme ve sonraki tüm ödemeler, Türkiye genelinde herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.

Ödeme Günleri :

Ödemelerde oluşabilecek yığılmaları önlemek amacıyla;,

Doğum tarihinin son rakamı 0-5 olan kişilere her dönemin 5 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 1-6 olan kişilere her dönemin 6 ıncı günü.

Doğum tarihinin son rakamı 2-7 olan kişilere her dönemin 7 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 3-8 olan kişilere her dönemin 8 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 4-9 olan kişilere her dönemin 9 uncu günü.

Ödeme yapılmaktadır.

Engelli maaşı yani evde bakım maaşı; engelli olan bireyin ihtiyaçlarını karşılaması ve bakan kişilerin de engelli bireye bakarken zorlanmaması adına verilen bir maaştır. Bazı kişiler bu maaşa ek olarak aynı zamanda 2022 engelli maaşı da alabilmektedirler. En çok merak edilen konulardan biri de “evde bakım aylığı nasıl alabilirim” konusudur. Bu konu çok merak edildiğindendir ki, en çok yanlış bilinen konulardan biridir. Her engelli yakını olan bu maaşı alır düşüncesi kesinlikle yanlış bir düşüncedir. Bu maaşı alabilmenin de bazı şartları vardır. “Bu şartlar nelerdir”, “engelli bakım aylığı kaç para ve almak için nereye başvurmalı”, bir de “engelli vefat ettiğinde kaç gün içinde nereye bildirilmeli” sorularına cevaplar vereceğim.

ENGELLİ MAAŞI İÇİN GEREKLİ İŞLEM VE BELGELER NELERDİR?

Yetkili hastaneden alınmış engelli sağlık kurulu raporuna göre “engelli” (engel oranı %40-%69) ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli (engel oranı%70 ve üzeri) olan, kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan, her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan kişiler ile; bu koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunanlar, bakımının fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu aylıktan faydalanabilir.

2022 sayılı Kanunun 5.maddesi uyarınca bağlanacak aylıklara ilişkin başvurular, kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu Vakfa yapılır. Başvuruların şahsen ve yazılı olması esas olmakla birlikte başvuru işleminin kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından başvuru yapılması hâlinde vekâletname örneği başvuru formuna eklenir. Yaşlı aylığı başvurularında, herhangi bir belge talep edilmemesi esastır. Engelli aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını aylığı başvurularında istenen belgeler: a) Engelli aylıkları başvurularında, engelliler için sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter/hastane başhekimliği tarafından onaylı sureti veya Sağlık Bakanlığı veri tabanından elektronik olarak paylaşılan rapor bilgileri kabul edilir. Bununla birlikte özürlü sağlık kurulu raporu suretlerine Sosya Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla “aslı gibidir” onayı verilir. b) 18 yaş altı engelli yakını aylığı başvurularında; engelliler için sağlık kurulu raporunun yanında, kanuni velisinin olmadığı durumlarda atanmış vasilere ilişkin mahkemece verilmiş vesayet kararının aslı ya da noter tarafından onaylı sureti istenir. Bununla birlikte vesayet kararı suretlerine Sosya Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla “aslı gibidir” onayı verilir. Engelli aylıklarına başvuruda bulunan vatandaşlara ücretsiz engelliler için sağlık kurulu raporu uygulamasından faydalanabilmeleri için Sosya Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Müdürü tarafından imzalanan sevk kâğıdı verilir. Engelli bireylerin aylık bağlanması işlemleriyle ve sonrasındaki ilgili konular için Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıgı Adres: Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A Çankaya/ANKARA)'nden veya +90 (312) 705 40 00 numaralı telefondan bilgi alınabilir. Ayrıca ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi’ni 7 gün 24 saat aranabilir.

2022 AYLIĞI'NI KİMLER ALIR?

Sosyal güvenlik kurumundan, yetim aylığı almakta olan engelli bireylerin aylık veya gelirleri, alacağı engelli aylığından az ise aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanacaktır.

ENGELLİ MAAŞI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Mal bildirimi Dilekçe Vukuatlı nüfus kayıt belgesi Sağlık kurulundan alınan birrapor 2 tane vesikalık fotoğraf Fakirlik kağıdı Maaş almadığınızı belgeleyen bir resmi kağıt