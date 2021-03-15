2020-EUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? EUS ek yerleştirme sonuç sorgulama ekranı
26 Şubat - 4 Mart 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) ek yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM'den beklenen açıklama geldi. Peki 2020-EUS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...
2020-EUS ilk tercih işlemleri, 21-26 Ocak 2021 tarihleri arasında yapıldı. Yerleştirme sonuçları 5 Şubat 2021 tarihinde açıklandı. İlk tercihlerinde yerleşemeyen adaylar 24 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında ek tercihte bulundu. Bir süredir beklenen 2020-EUS ek yerleştirme sonuçları hakkında açıklama geldi.
2020-EUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2020 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 15 Mart 2021 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.
2020-EUS EK YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunuldu.
2020-EUS Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
2020-EUS Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar