2020 şarap fiyatları ne kadar? Kırmızı, beyaz, rose, 75'lik şarap fiyatları 2020

Şarap fiyatları internette sıkça araştırılmaktadır. Peki 2020 şarap fiyatları ne kadar? Kırmızı, beyaz, rose, 75'lik, Corvus, Buzbağ, Kavaklıdere, Doluca, Sevilen şarap fiyatları 2020 ne kadar? Tüm merak edilenler haberimizde...

ALKOLE OCAK - HAZİRAN ARASINDA VERGİ ARTIŞI YOK

Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre Ocak-Haziran döneminde alkol ve sigaraya vergi artışı uygulanmayacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığının "4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmamasına İlişkin Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 inci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmünün 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmamasına karar verildi.

Kararda, "6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, aynı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan malların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz." denildi.

İşte güncel fiyatlarıyla şarap listesi:

Şarap fiyatları 2019 yılında artan Özel Tüketim Vergisi ve Katkı Değer Vergisi zamlarıyla artış göstermiştir. Alkole yapılan zamlardan doğal olarak bu içecekler arasında yer alan şarap da nasibini almış ve Yılbaşından sonra 3 Ocak 2019 tarihinde yapılan fiyat güncellemeleriyle şu anki fiyatlara sahip olmuştur. Sitemizde güncel şarap fiyatlarını bulmanız mümkün olmaktadır.

Kavaklıdere Şarap Fiyatları

75 lik Kavaklıdere Prestige Narince Beyaz Şarap 115.00 TL

75 lik Kavaklıdere Pendore Syrah Kırmızı Şarap 146.00 TL

75 lik Kavaklıdere Prestige Kalecik Karası Kırmızı Şarap 115.00 TL

75 lik Kavaklıdere Prestige Öküzgözü Kırmızı Şarap 115.00 TL

75 lik Kavaklıdere Prestige Boğazkere Kırmızı Şarap 115.00 TL

75 lik Kavaklıdere Egeo Sauvignon Blanc Beyaz Şarap 70.00 TL

75 lik Kavaklıdere ion Narince Beyaz Şarap 65.00 TL

75 lik Kavaklıdere ion Öküzgözü Kırmızı Şarap 85.00 TL

75 lik Kavaklıdere ion Boğazkere Kırmızı Şarap 85.00 TL

75 lik Kavaklıdere Ancyra Narince Beyaz Şarap 50.00 TL

75 lik Kavaklıdere Ancyra Blush Roze Şarap 50.00 TL

75 lik Kavaklıdere Ancyra Öküzgözü Kırmızı Şarap 50.00 TL

75 lik Kavaklıdere Çankaya Beyaz Şarap 50.00 TL

75 lik Kavaklıdere Lal Roze Şarap 50.00 TL

75 lik Kavaklıdere Yakut Kırmızı Şarap 50.00 TL

75 lik Kavaklıdere Angora Beyaz Şarap 38.00 TL

75 lik Kavaklıdere Angora Kırmızı Şarap 38.00 TL

Corvus Şarap Fiyatları

75 lik Corvus Cruturk Kırmızı Şarap 300.00 TL

75 lik Corvus Corpus Kırmızı Şarap 230.00 TL

75 lik Corvus Blend No.4 Kırmızı Şarap 120.00 TL

75 lik Corvus Malbec Kırmızı Şarap 115.00 TL

75 lik Corvus Cabernet Sauvignon Kırmızı Şarap 110.00 TL

75 lik Corvus Merlot Kırmızı Şarap 105.00 TL

75 lik Corvus Öküzgözü-Boğazkere Kırmızı Şarap 105.00 TL

75 lik Corvus Zeleia Beyaz Şarap 72.50 TL

75 lik Corvus Teneia Beyaz Şarap 62.50 TL

75 lik Corvus Illium Kırmızı Şarap 32.50 TL

75 lik Corvus Illium Beyaz Şarap 32.50 TL

Sevilen Şarap Fiyatları

75 lik Sevilen Altıntepe Kırmızı Şarap : 26.50 TL

75 lik Sevilen Agora Kırmızı Şarap 25.00 TL

75 lik Sevilen Agora Beyaz Şarap 25.00 TL

75 lik Sevilen İsabey Cabarnet Kırmızı Şarap 49.50 TL

75 lik Sevilen İsabey Merlot Kırmızı Şarap 49.50 TL

75 lik Sevilen İsabey Narince Beyaz Şarap 49.50 TL

75 lik Sevilen İsabey Saublanc Beyaz Şarap 52.00 TL

75 lik Sevilen Altıntepe Kırmızı Şarap 17.90 TL

75 lik Sevilen Altıntepe Beyaz Şarap 17.90 TL

150 lik Sevilen Altıntepe Kırmızı Şarap 34.50 TL

150 lik Sevilen Altıntepe Beyaz Şarap 34.50 TL

75 lik Sevilen Majestik Gamay Kırmızı Şarap 28.90 TL

75 lik Sevilen Majestik Öküzgözü Kırmızı Şarap 28.90 TL

75 lik Sevilen Majestik Gamay Kırmızı Şarap 28.90 TL

75 lik Sevilen Kalecik Karası Kırmızı Şarap 28.90 TL

75 lik Sevilen Sultaniye Beyaz Şarap 28.90 TL

Şarap Fiyatları Genel Markalar

75 lik Turasan Hayyam Beyaz Şarap 22.50 TL

75 lik Turasan Hayyam Kırmızı Şarap 22.50 TL

75 lik Şirince Vincent Kırmızı Şarap 13.95 TL

75 lik Şirince Horozkarası Kırmızı Şarap 13.95 TL

75 lik Doluca Kırmızı Şarap 26.50 TL

75 lik La Via Öküzgözü & Boğazkere Kırımızı Şarap 19.50 TL

75 lik Diren Karmen Kırmızı Şarap 25.00 TL

75 lik Diren Collection Öküzgözü Kırmızı Şarap 34.50 TL

75 lik Diren Collection Merlot Kırmızı Şarap 34.50 TL

75 lik Diren Collection Cabarnet Kırmızı Şarap 34.50 TL

75 lik Diren Collection Boğazkere Kırmızı Şarap 34.50 TL

75 lik Cumartesi Kırmızı Şarap 27.00 TL

75 lik Tılsım Kırmızı Şarap 30.00 TL

75 lik Beyzade Kırmızı Şarap 30.00 TL

75 lik Sava Kırmızı Şarap 27.00 TL

75 ik Gülor Kırmızı Şarap 30.00 TL

75 lik Senfoni Kırmızı Şarap 30.00 TL

ŞARAP NEDİR?

Şarap, meyvelerin ve genellikle de üzümün, fermente işleminden geçmesi neticesinde elde edilen alkollü bir içecektir. Fermente işleminin nasıl yapıldığı, meyvelerin kalitesi ve alkol oranı şarabın da kalitesini yansıtmaktadır.

ŞARAP NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Şarap çok eski zamanlardan Yunan mitolojisi ve Roma dönemine kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. O zamanların en çok tüketilen içeceğidir. Elbette o zamanki şarapla günümüzdeki şarap mukayese edilemez. Şimdilerde alkol ilavesi ile üretilebilen şaraplar söz konusu iken o zamanlarda şarap kendi alkolünü kendi ürettiği şekliyle yapılmaktaydı. Doğal olarak da bariz bir lezzet farkı bulunmaktadır. Ülkemizde Alacahöyük köyünde yapılan kazılarda şarap kadehleri bulunmuştur. Boğazköy kazılarında ise şaraba dair tablet çizimlerine rastlanmıştır. Bunların Hititlere ait olduğu belirlenmiştir.

ŞARAP NASIL YAPILIR?

Üzüm üzerinden anlatılan süreci aslında hemen her şarap meyvesi için geçerlidir. Üzümler toplanır ve ezilir. Ardından maya üzüm suyunun içindeki şeker ile bir araya gelerek, aşamalı şekilde şekeri yok ederek alkole dönüşür. Aynı maya havada buharlaşan karbondioksitleri de üretmektedir. Maya işlemi tamamlandıktan sonra üzüm suyu şaraba dönüşmüştür. Üzüm şarabı, kırmızı, beyaz ve pembe renginde olabilir. Bunun haricinde köpüklü şaraplar da bulunmaktadır. En iyi içim süresi üretimin ardından 10 yıl geçtikten sonradır ve 40 yıla kadar tüketilebilmektedir.

ŞARAPLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER NELERDİR?

1- Üzüm şarapları kırmızı, beyaz ve pembe olarak üç gruba ayrılıyor. Bunların yanı sıra köpüklü olan şaraplar da bulunuyor. Şarap, renkleri dışında şeker miktarına göre de sınıflandırılıyor: Sek, dömi-sek, yarı tatlı ve tatlı.

2- İyi bir şarabın kesinlikle berrak ve parlak görünmesi gerekiyor. Kadehe konmuş bir şarabın rengine bakarak taze mi, olgun mu yoksa eski mi olduğu rahatlıkla anlaşılabilir. Kırmızı şaraplarda; genç şaraplar koyu renklerde olurken eskime süresine göre, nar kırmızısı, kiremit rengi ve hatta soğan kabuğu rengine dönüşebiliyor.

3- Üzüm şarabı dışında imal edilen şaraplara, meyve şarabı deniyor. "Üzüm de bir meyve çeşididir" diyenlere aykırı gelecek bir durum olsa da meyve şarabı kategorisine üzüm girmiyor ve meyve şarabı hemen her türlü meyveden yapılabiliyor.

4- Kırmızı ve beyaz şarabın birçok üzüm türü bulunuyor. Kırmızı üzüm türleri arasında; Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Shiraz, Tempranillo, Gamay, Grenache ve Barbera yer alıyor. Beyaz üzüm türleri ise; Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Chenin Blanc, Muscat, Pinot Blanc, Trebbiano ve Viogner.

5- Kilosuna dikkat edenler için şarap, dikkat edilmesi gereken bir içki. Bir kadeh kırmızı şarapta yaklaşık 120, bir kadeh beyaz şarapta ise 100 kalori bulunuyor. Şeker oranları da her markaya göre farklılık gösteriyor. 1 litre şarapta ise ortalama 650 kalori bulunuyor.

6- Bir rivayete göre, Batı dillerinde şarap anlamına gelen vin, vino ve wine kelimelerinin kökü, Anadolu'da M.Ö. 3 bin yıllarında yaşayan Hitit uygarlığına dayanıyor. Bu sebeple şarabın anavatanı olarak da Orta Anadolu toprakları gösteriliyor.

7- Dünyada yaklaşık 7 milyon 743 hektar alanda bağcılık yapılıyor ve yılda ortalama 65-66 milyon ton üzüm üretiliyor. Tahmin edildiği gibi; Fransa en çok şarap üretimi yapan ülke olarak listenin başında yer alıyor. 2003'te elde edilen verilere göre Türkiye ise şarap üretiminde dünyada 41'inci sırada.

8- Yetkililer, şarap içmeyi seven, profesyonel ya da amatör şarap tadımı yapan kişilerin aşırı derecede acılı, ekşi ve tuzlu yiyeceklerden mutlaka kaçınmaları gerektiğini belirtiyorlar. Çünkü aşırı keskin tatlar, dilin tat alma hassasiyetini azaltarak şarabın tadının alınmasına engel olabiliyor.

9- Dozunda içilen şarabın vücuda birçok olumlu etkisi bulunuyor. Şarap içerisinde bulunan mineraller, vitaminler ve enzimler solunum organlarına canlılık kazandırmaya ayrıca beyin ve diğer organlara da kan iletişimini hızlandırmaya yardımcı oluyor. Böbreküstü bezlerinin çalışma temposunu ayarlayan ve hormon salgılamaya yardımcı olan şarap, vücudun direncini artırarak soğuk algınlığı ve enfeksiyon hastalıklarına karşı koruma özelliği de gösteriyor.

10- Türkiye'de Ankara, İzmir, Niğde, Nevşehir, Tokat, Gaziantep, Elazığ, Çanakkale, Tekirdağ, Ürgüp, Denizli, Kilis, Şarköy ve Bozcaada gibi merkezlerde şarap üretimi yapılıyor. Bu bölgelerde Narince, Misket, Emin, Papaz Karası, Kalecik ve Öküzgözü gibi üzümler yetişiyor.

11- Dünyadaki en pahalı şarap, Moskova The Ritz Carlton Hotel'de satılıyor. Shipwrecked 1907 Heidsieck isimli şaraba 275 bin dolar değer ölçülüyor. Şarap bu fiyata satılmak için 80 yıl bekletiliyor.

12- Yetkililere göre, şarabın gereğinden fazla ısıtılmaması ya da soğutulmaması gerekiyor. Çünkü o zaman içinde bulunan kokuları yok olmaya başlıyor ve şarap değer kaybediyor.

13- Pembe şaraplar, kimi zaman kadehe buz eklenerek servis ediliyor. Ancak bu şekilde servis edildiği zaman şarabın yapısında bozulmalar oluşuyor. Bunun yerine; şarap şişesinin her tarafına temas edecek şekilde, kırılmış buzla dolu şarap kovasında tutulması öneriliyor.

14- Şarap mantarları ile ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli şey; mantarın asla kurumaması gerektiği. Kuruyan mantar, kolayca çatlayarak şarabın hava almasına ve bozulmasına neden oluyor. Şarap içinde kimi zaman karşımıza çıkan mantar parçalarının ise şaraba hiçbir olumsuz etkisi bulunmuyor.

15- Şarap kadehe konduktan sonra çoğu zaman kadeh içerisinde sallandırılıp öyle içiliyor. Bu hareketin en büyük sebebi; şarabın hava ile temas ederek gerçek tada ve kokuya kavuşmasını sağlamak.