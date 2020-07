2020 Üniversite taban ve tavan puanları | YÖK Atlas tercih robotu 2020

2 milyonu aşkın öğrencinin katıldığı YKS sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kaldı. İstedikleri üniversitede okumak isteyen adaylari sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte tercih işlemlerini yapacak. Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Atlas tercih programı ile adaylara tercih işlerimde yardımcı oluyor. İşte YÖK Atlas tercih programı hakkında bilinmesi gerekenler ve 2020 üniversite taban ve tavan puanları hakkında detaylar...

YÖK ATLAS NEDİR ?

Yükseköğretim Program Atlası, YKS’ye hazırlık aşamasından başlayarak adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha “bilinçli kararlar verebilmesini desteklemek amacıyla” YÖK tarafından geliştirilmiş bir sistemdir.

YÖK ATLAS'TA NELER ÖĞRENİLEBİLİR?

YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;

– Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları

– Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı

– Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler

– Yerleşenlerin geldikleri iller

– Yerleşenlerin öğrenim durumu

– Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları

– Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları

– Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri

– Yerleşenlerin mezun oldukları liseler

– Yerleşen okul birincileri

– Taban puan ve başarı sırası istatistikleri

– Yerleşen son kişinin profili

– Yerleşenlerin YKS net ortalamaları

– Yerleşenlerin YKS puanları

– Yerleşenlerin YKS başarı sıraları

– Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri

– Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)

– Yerleşme koşulları

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

Adaylar, “Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilir. Detayları görmek için programın üstüne tıklanması gerek.

Adaylar, “Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğu programı (mesleği) girdiğinde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilir. Detaylarını görmek istediği program için üniversitesinin üzerini tıklaması gerekiyor.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 LGS sonuçları 16 Temmuz’da açıklanacak. Sonuçlar MEB'in resmi adresi meb.gov.tr üzerinden ilan edilecek ve öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

202O YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, için henüz bir duyuru yapılmadı. Klavuz çıktığında ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlanacak. Öğrenciler https://ais.osym.gov.tr/ adresinden tercihlerini belirlenen tarih ve saatler arasında yapabilecek.

2020 ÜNİVERSİTE TABAN VE TAVAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 YKS üniversiteler taban puanları ve başarı sıralaması hakkında yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi. Adaylar, geçtiğimiz son 4 yılın taban puan ve başarı sıralaması istatistiklerini YÖK Atlas tercih programı sayesinde görebiliyor.

2019 TABAN PUANLARI

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir.