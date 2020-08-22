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  3. 2020-YKS tercih sonuçları hafta içerisinde açıklanacak

2020-YKS tercih sonuçları hafta içerisinde açıklanacak

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS sonuçları, YÖK Başkanı Halis Aygün'ün, açıklamasına göre bu hafta içerisinde açıklanacak.

2020-YKS tercih sonuçları hafta içerisinde açıklanacak

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den, yerleştirme sonuçlarının bugün açıklanacağına ilişkin sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin açıklama geldi.

Aygün, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontrollerin devam ettiğini açıkladı. Aygün, "Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız" ifadesini kullandı.

Halis Aygün'ün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız" dedi.

 

 



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