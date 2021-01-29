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  3. 2021 2 merkezi atama ne zaman? KPSS 2021 2 tercihleri ne zaman? 2021 2 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2021 2 merkezi atama ne zaman? KPSS 2021 2 tercihleri ne zaman? 2021 2 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2021 2 merkezi atama ne zaman? KPSS 2021 2 tercihleri ne zaman? 2021 2 tercih kılavuzu yayımlandı mı? soruları gündemde. KPSS-2021/2 Merkezi Yerleştirmeleri için tarih bilgisi paylaşıldı. Peki KPSS 2021 2 kontenjanları açıklandı mı? Binlerce adayım merak ettiği KPSS 2021 2 tercihleri hakkında tüm bilgiler burada! İşte detaylar.

2021 2 merkezi atama ne zaman? KPSS 2021 2 tercihleri ne zaman? 2021 2 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2021 yılında yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takvimi açıklandı. Peki; KPSS 2021 2 tercihleri ne zaman nasıl yapılacak? 2021 2 tercih kılavuzu yayımlandı mı, kontenjanlar belli oldu mu?

KPSS 2021 2 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS-2021/2 Merkezi Yerleştirmeleri için tercihler 22-29 Aralık tarihleri arasında alınacak. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris adresinden yapacak.

2021 2 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

KPSS tercih kılavuzu ve kontenjanları, 22 Aralık 2021 tarihinde ÖSYM tarafından erişime açılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KPSS Merkezi Yerleştirme işlemlerinin “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.

Bu kapsamda, kamu kurumları yerleştirme taleplerini ilk yerleştirme için 5 Nisan-28 Mayıs, ikinci yerleştirme için 4 Ekim-19 Kasım tarihleri arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Kamu e-Uygulama sistemi üzerinden bildirebilecek. Aday tercihleri de ÖSYM tarafından 1-8 Temmuz ve 22-29 Aralık tarihleri arasında alınacak.

{TITLE_STRIP}KPSS-2021/1 tercih sonuç ekranı: KPSS-2021/1 yerleştirme sonuçları açıklandı!

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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