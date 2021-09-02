2021-2022 2. dönem ara tatil ne zaman? Ara tatil hangi gün başlıyor, hangi gün bitiyor? Karneler ne zaman verilecek? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılan konular arsına girdi. Biz de bu soruların cevaplarına haberimizde yer verdik.

2021-2022 2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2021-2022 çalışma takvimi kapsamında öğrencilerin 2. dönem ara tatil zamanı belli oldu. Takvimde yer alan bilgilere göre öğrenciler 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında 2. dönem ara tatiline girecek.

ARA TATİL HANGİ GÜN BAŞLIYOR, HANGİ GÜN BİTİYOR?

6 Eylül başlayacak 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatil zamanı da şimdiden veliler ve öğrenciler tarafından merak edilmeye başlandı. Yapılan açıklamaya göre 11 Nisan Pazartesi gün başlayacak olan 2. dönem ara tatili 15 Nisan Cuma günü sona erecek. Hafta sonu da hesaba katılırsa öğrenciler bir hafta (7 gün) boyunca tatil yapacak.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

18 Nisan'da başlayacak eğitim öğretimin 2. yarısının ardından öğrencilere karneler 17 Haziran 2022’de verilecek.