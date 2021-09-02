Geçtiğimiz yıl büyük ölçüde evden online olarak sürdürülen eğitim bu yıl yüz yüze gerçekleştirilecek. Öğrenciler şimdiden ara tatilin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Biz de bunun üzerine 2021-2022 ara tatil ne zaman? Ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

2021-2022 ARA TATİL NE ZAMAN? ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre öğrencilerin merak ettiği 2021-2022 yılı ilk ara tatili, 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak. 1. Dönemin ara tatili 19 Kasım'da bitecek ve eğitim dönem sonuna kadar sürecek.

Birinci dönemin sonu olan 24 Ocak'ta yarıyıl tatili başlayacak ve bu tarihte ilk dönemin karneleri alınacak. Sömestr tatili 24 Ocak-4 Şubat arasını kapsayacak.

Yılın son ara tatili olan ikinci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan arasında yapılacak. 15 Nisan'dan sonra öğrencilerin yaz tatiline kadar yeni bir tatili olmayacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

15 Nisan'da okula yeniden dönecek olan öğrenciler, 17 Haziran'da yaz tatiline çıkacak. Böylece dönemin sonu gelmiş, 2021-2022 eğitim öğretim yılı bitmiş olacak ve karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.