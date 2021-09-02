Yeni eğitim öğretim yılının başlamasının ardından gözler bakanlıktan yapılacak detaylı açıklamalara çevrildi. Yeni eğitim öğretim yılında nasıl bir tatil planı olacağını merak eden milyonlarca öğrenci internet arama motorlarında 2021-2022 ikinci dönem ara tatil ne zaman? Ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Sorularını araştırmaya başladı. İşte o soruların cevapları...

2021 - 2022 İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre okullardan ayrı kalan milyonlarca öğrenci, 2021-2022 eğitim öğretim yılıyla birlikte yeniden okula dönmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyor. Öğrencilerin ve verilerinin aklında ise eğitim öğretim yılında nasıl bir program uygulanacağı ve ara tatilin ne zaman yapılacağı yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı takvimle uygulanacak programı duyurdu. buna göre 2021- 2022 ikinci dönem ara tatil 11 Nisan 2021 tarihinde başlayacak.

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre ara tatil 11 Nisan 2021 tarihinde başlayacak. Bu tarihle birlikte öğrenciler yaz sezonunun gelmesine kadarki son tatiline başlamış olacak. İkinci dönem ara tatili 15 Nisan 2021'de sona erecek. Öğrenciler hafta sonları ile birlikte 1 hafta ara tatil yapmış olacak.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi



?Ders zili 6 Eylül’de çalacak,



?️1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,



?️Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,



?️2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,



?Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak. pic.twitter.com/zAZH0Ny4wV — MEB (@tcmeb) September 2, 2021

KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?

2021-2022 eğitim öğretim yılı tamamlanınca 17 Haziran 2022'de öğrencilere karneleri dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz yıllarda sömestr tatilini birinci ve ikinci döneme bölerek yıl içerisinde üç ayrı tatil yapılmasını sağlamıştı. Bu sene de uygulanacak bu sistemle birlikte öğrenciler 17 Haziran itibariyle karnelerini alıp yaz tatiline çıkacak.