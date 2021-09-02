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2021-2022 ikinci dönem ara tatil ne zaman? Ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim öğretim faaliyeti veren okulların 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi açıklandı. Bunun sonucunda öğrenciler 2021-2022 ikinci dönem ara tatil ne zaman? Ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? sorularını araştırmaya başladı. Cevaplar haberimizde...

2021-2022 ikinci dönem ara tatil ne zaman? Ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasının ardından gözler bakanlıktan yapılacak detaylı açıklamalara çevrildi. Yeni eğitim öğretim yılında nasıl bir tatil planı olacağını merak eden milyonlarca öğrenci internet arama motorlarında 2021-2022 ikinci dönem ara tatil ne zaman? Ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Sorularını araştırmaya başladı. İşte o soruların cevapları...

2021 - 2022 İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre okullardan ayrı kalan milyonlarca öğrenci, 2021-2022 eğitim öğretim yılıyla birlikte yeniden okula dönmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyor. Öğrencilerin ve verilerinin aklında ise eğitim öğretim yılında nasıl bir program uygulanacağı ve ara tatilin ne zaman yapılacağı yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı takvimle uygulanacak programı duyurdu. buna göre 2021- 2022 ikinci dönem ara tatil 11 Nisan 2021 tarihinde başlayacak. 

2021-2022 ikinci dönem ara tatil ne zaman? Ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre ara tatil 11 Nisan 2021 tarihinde başlayacak. Bu tarihle birlikte öğrenciler yaz sezonunun gelmesine kadarki son tatiline başlamış olacak. İkinci dönem ara tatili 15 Nisan 2021'de sona erecek. Öğrenciler hafta sonları ile birlikte 1 hafta ara tatil yapmış olacak. 

 

KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?

2021-2022 eğitim öğretim yılı tamamlanınca 17 Haziran 2022'de öğrencilere karneleri dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz yıllarda sömestr tatilini birinci ve ikinci döneme bölerek yıl içerisinde üç ayrı tatil yapılmasını sağlamıştı. Bu sene de uygulanacak bu sistemle birlikte öğrenciler 17 Haziran itibariyle karnelerini alıp yaz tatiline çıkacak.

2021-2022 ikinci dönem ara tatil ne zaman? Ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

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