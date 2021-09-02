2021-2022 ilk dönem ara tatil ne zaman? Ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 1. dönem ara tatil kaç gün olacak 2021? 1. dönem ara tatil kaç gün sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılıyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

2021 - 2022 İLK DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takviminin ardından öğrenciler ve veliler 2021-2022 ilk dönem ara tatilin ne zaman olacağıyla ilgili internetten bilgi almaya başladı. Yapılan açıklamaya göre ilk dönem ara tatilin 15-19 Kasım tarihleri arasında olmasına karar verildi.

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

MEB'den yayınladığı çalışma takviminde 2021-2022 ilk dönem ara tatilinin 15 Kasım 2021 Cuma günü başlayıp 19 Kasım Pazar günü biteceği açıklandı.

1. DÖNEM ARA TATİL KAÇ GÜN OLACAK 2021?

MEB'in twitter hesabından yaptığı bilgilendirme kapsamında öğrenciler ara tatil zamanı olarak belirtilen 15 - 19 Kasım tarihleri arasında 5 günlük bir tatil sürecine girecek. 20 - 21 Kasım'da hafta sonuna denk geldiği için öğrenciler toplamda bir haftalık (7 gün) tatil sürecine girecekler.