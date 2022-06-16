2021-2022 U-16 Türkiye şampiyonu Kurtköyspor oldu

2021-2022 Sezonu U-16 Türkiye Şampiyonası 07 haziran -10 haziran tarihleri arasında gerçekleşti. Yapılan futbol müsabakalarına alt ligde oynayan, 75 ilden toplamda 11 takım katıldı. Müsabakaların 1. kademesi Tekirdağ etabındaki 6 takımın katılımı ile gerçekleştirildi. Müsabakalarda Kurtköyspor rakibini yenerek 2 kademe yükseldi ve Türkiye'de ilk 20 takım arasına girdi.

1. Kademe Müsabakalarının Tekirdağ etabı 6 takımın katılımıyla yapıldı. 6 Haziran günü Tekirdağ Amatör Kulüpler federasyonunda çekilen kuralar sonucunda A-B grupları 3’lü takımlar halinde belirlendi. Gruplar şu şekilde oluştu;

A grubu Paşabahçe(İstanbul),Bağçeşmespor (İzmit),Bigaspor(Çanakkale)

B grubu Kurtköyspor(İstanbul),Keşanspor(Edirne),Lüleburgaz Yıldırım(Kırklareli)

KURTKÖYSPOR TÜRKİY'DE SON 20 TAKIM ARASINDA

Tekirdağ etabında Kurtköyspor ilk maçında Keşanspor'u 6-0, ikinci maçında Lüleburgaz Yıldırım Spor'u 4-1 yenerek adını finale yazdırmış oldu. Finalde A grubu finalisti Bigaspor ile karşılaşan Kurtköyspor rakibini 4-0 yenerek Tekirdağ etabının şampiyon olarak tamamlayarak 2.kademeye yükselerek Türkiye'de son 20 takım arasını girmiş oldu.

YENİ SEZON SABIRSIZLIKLA BEKLENİYOR

Şampiyonluğu kutlayan Kurtköyspor oyuncuları mutluluklarını Başkan Yardımcısı Doğan Şener, antrenörler Fikret Kavak, Eran Yucak, Dursun Pehlivan, Mehmet Çelik kaleci antrenörü Selahattin Uludaş ve Fizyoterapist Ferit Can Önalmış ile doyasıya paylaştılar. Lacivert- Turuncul ekip bir sonraki sezonu sabırsızlıkla bekliyor.

"İŞİMİZ DAHA BİTMEDİ"

Şampiyonluk sonrası konuşma yapan Kulüp Başkanı Önder Akpınar, "İlçemizi Türkiye şampiyonasında başarıyla temsil eden çocuklarımızı ve teknik ekibimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Takımımız ilk etabı başarıyla bitirerek Türkiye'de ilk 20 takım arasına girmeyi başarmıştır. İşimiz daha bitmedi bu grubun şimdi önümüzde ilk 20 takım arasında mücadelesi başlayacak eminim ki çocuklarımız burada da başarılı sonuçlar alarak şampiyonayı en iyi yerde bitirecektir." ifadelerini kullandı.