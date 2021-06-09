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2021 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200150749

200150749 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200150749

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi   Ortopedik Protez ve Ortez  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi     Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi   Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümü tercih kod numarası 200150749 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi   Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi   Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi   , Vakıf , Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümü kontenjanı 20+0 kişidir. 2020 yılında Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 20 kişi yerleşmiştir.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi   Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümü Taban Puanı: 219,44911

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi   Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümü Tavan Puan: ---

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi   Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümü Başarı Sıralaması: 1308042

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200150749   

ÜNİVERSİTE: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 219,44911

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1308042

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 20

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  18+0

Yerleşen 2019: Dolmadı-14

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