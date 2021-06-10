2021 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban, Tavan Puan | 2001506072021 İnönü Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1053503272021 İstanbul Aydın Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2024570922021 Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 104850061Hanbek isminin anlamı nedir, Hanbek ne demektir? Kuranda geçiyor mu?2021 Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2009503442021 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban, Tavan Puan | 2001501492021 Uluslararası Kıbrıs Üni. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 3004502872021 Uluslararası Kıbrıs Üni. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 3004502062021 Amasya Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100950699
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban, Tavan Puan | 200150149

2021 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban, Tavan Puan | 200150149

200150149 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban, Tavan Puan | 200150149

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi     Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümü tercih kod numarası 200150149 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi   , Vakıf , Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümü kontenjanı 3+0 kişidir. 2020 yılında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 3 kişi yerleşmiştir.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümü Taban Puanı: 311,14037

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümü Tavan Puan: ---

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümü Başarı Sıralaması: 406972

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200150149   

ÜNİVERSİTE: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 311,14037

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 406972

Kontenjan 2020 – 2021 : 3+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 3

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 288,3182

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  490359

Kontenjan 2019:  4+0

Yerleşen 2019: Doldu-4

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT