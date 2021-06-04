2021 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200190039
200190039 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü tercih kod numarası 200190039 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi , Vakıf , Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü kontenjanı 20+0 kişidir. 2020 yılında Ağız ve Diş Sağlığı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 20 kişi yerleşmiştir.
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Puanı: 208,55541
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Tavan Puan: ---
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Başarı Sıralaması: 1457068
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200190039
ÜNİVERSİTE: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 208,55541
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1457068
Kontenjan 2020 – 2021 : 20+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 20
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 197,56832
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1610563
Kontenjan 2019: 18+0
Yerleşen 2019: Doldu-18