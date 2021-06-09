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2021 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200150704

200150704 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Odyometri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200150704

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi   Odyometri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi     Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Odyometri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi   Odyometri  Bölümü tercih kod numarası 200150704 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi   Odyometri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi   Odyometri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi   , Vakıf , Odyometri  Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Odyometri  Bölümü kontenjanı 31+0 kişidir. 2020 yılında Odyometri  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi   Odyometri  Bölümü Taban Puanı: 221,89182

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi   Odyometri  Bölümü Tavan Puan: ---

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi   Odyometri  Bölümü Başarı Sıralaması: 1275202

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200150704   

ÜNİVERSİTE: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 221,89182

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1275202

Kontenjan 2020 – 2021 : 31+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 206,09839

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1480828

Kontenjan 2019:  31+0

Yerleşen 2019: Doldu-31

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