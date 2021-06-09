2021 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Podoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200150564

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Podoloji bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Podoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Podoloji Bölümü tercih kod numarası 200150564 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Podoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Podoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi , Vakıf , Podoloji Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Podoloji Bölümü kontenjanı 4+0 kişidir. 2020 yılında Podoloji Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 4 kişi yerleşmiştir.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Podoloji Bölümü Taban Puanı: 314,01326

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Podoloji Bölümü Tavan Puan: ---

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Podoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 390924

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200150564

ÜNİVERSİTE: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 314,01326

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 390924

Kontenjan 2020 – 2021 : 4+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 4

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 302,15973

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 395272

Kontenjan 2019: 3+0

Yerleşen 2019: Doldu-3