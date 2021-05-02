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2021 Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üni. Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan | 110410073

110410073 | Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Adana ilimizde yer alan Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üni. Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan | 110410073

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana  ilinde bulunan Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 110410073 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi , Devlet , Makine Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 313,53888

Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 348,55698

Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 223328

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110410073   

ÜNİVERSİTE: Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 313,53888

Tavan Puan: 348,55698

Başarı Sıralaması: 223328

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 289,27903

Tavan Puan: 314,35006

Başarı Sıralaması:  213368

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 283,4073

Tavan Puan: 306,87790

Başarı Sıralaması :  190000

Kontenjan 2018 :  40+1

Yerleşen 2018 : 41

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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