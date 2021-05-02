2021 Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üni. Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan | 110410073
110410073 | Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Adana ilimizde yer alan Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 110410073 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi , Devlet , Makine Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 313,53888
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 348,55698
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 223328
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110410073
ÜNİVERSİTE: Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Adana
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 313,53888
Tavan Puan: 348,55698
Başarı Sıralaması: 223328
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 289,27903
Tavan Puan: 314,35006
Başarı Sıralaması: 213368
Kontenjan 2019: 50+2
Yerleşen 2019: 52
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 283,4073
Tavan Puan: 306,87790
Başarı Sıralaması : 190000
Kontenjan 2018 : 40+1
Yerleşen 2018 : 41
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2017 : ---
Yerleşen 2017 : ---
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.