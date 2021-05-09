2021 Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üni. Yönetim Bilişim Sis. Bölümü Taban, Tavan Puan| 110410028
110410028 | Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Adana ilimizde yer alan Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 110410028 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi , Devlet , Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 293,51549
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 343,46161
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 320233
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110410028
ÜNİVERSİTE: Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Fakültesi
ŞEHİR: Adana
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 293,51549
Tavan Puan: 343,46161
Başarı Sıralaması: 320233
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 275,05607
Tavan Puan: 327,34199
Başarı Sıralaması: 353625
Kontenjan 2019: 50+2
Yerleşen 2019: 52
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 261,64553
Tavan Puan: 319,53483
Başarı Sıralaması : 367000
Kontenjan 2018 : 40+1
Yerleşen 2018 : 41
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 276,71394
Tavan Puan: 322,92984
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 225547
Kontenjan 2017 : 40+1
Yerleşen 2017 : 41
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.