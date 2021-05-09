2021 Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üni. Yönetim Bilişim Sis. Bölümü Taban, Tavan Puan| 110410028

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 110410028 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi , Devlet , Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 293,51549

Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 343,46161

Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 320233

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110410028

ÜNİVERSİTE: Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 293,51549

Tavan Puan: 343,46161

Başarı Sıralaması: 320233

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 275,05607

Tavan Puan: 327,34199

Başarı Sıralaması: 353625

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 261,64553

Tavan Puan: 319,53483

Başarı Sıralaması : 367000

Kontenjan 2018 : 40+1

Yerleşen 2018 : 41

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 276,71394

Tavan Puan: 322,92984

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 225547

Kontenjan 2017 : 40+1

Yerleşen 2017 : 41

Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.