2021 Adıyaman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100210062

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Adıyaman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adıyaman ilinde bulunan Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Adıyaman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 100210062 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Adıyaman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Adıyaman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Adıyaman Üniversitesi , Devlet , Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adıyaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Adıyaman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 286,08291

Adıyaman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 410,54899

Adıyaman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 282043

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100210062

ÜNİVERSİTE: Adıyaman Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Adıyaman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 286,08291

Tavan Puan: 410,54899

Başarı Sıralaması: 282043

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 300,1381

Tavan Puan: 375,46494

Başarı Sıralaması: 267977

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 300,48445

Tavan Puan: 359,78551

Başarı Sıralaması : 217000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 309,101

Tavan Puan: 361,89513

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 199731

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Adıyaman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Adıyaman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.