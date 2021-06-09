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2021 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üni. Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban, Tavan Puanları | 112651603

112651603 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Afyonkarahisar ilimizde yer alan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üni. Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban, Tavan Puanları | 112651603

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Ortopedik Protez ve Ortez  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar  ilinde bulunan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi     Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümü tercih kod numarası 112651603 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi   , Devlet , Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümü , Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümü Taban Puanı: 282,3194

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümü Tavan Puan: ---

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümü Başarı Sıralaması: 607542

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112651603   

ÜNİVERSİTE: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi  

FAKÜLTE: Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Afyonkarahisar

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 282,3194

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 607542

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272,8718

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  623573

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62

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