2021 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 112651551
112651551 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Afyonkarahisar ilimizde yer alan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yaşlı Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü tercih kod numarası 112651551 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi , Devlet , Yaşlı Bakımı Bölümü , Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yaşlı Bakımı Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Yaşlı Bakımı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Puanı: 243,91777
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Tavan Puan: ---
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Başarı Sıralaması: 998551
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112651551
ÜNİVERSİTE: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
FAKÜLTE: Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Afyonkarahisar
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 243,91777
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 998551
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 244,36287
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 950816
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: Doldu-62