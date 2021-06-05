2021 Harran Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1050512672021 Hitit Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1051502952021 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1019505812021 Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1023505572021 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1038501252021 Harran Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1050508332021 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1026503782021 Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1004518062021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1032513952021 Dicle Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103050796
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100590065

2021 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100590065

100590065 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ağrı ilimizde yer alan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Patnos Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100590065

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ağrı  ilinde bulunan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi     Patnos Meslek Yüksekokulu   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü tercih kod numarası 100590065 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   , Devlet , Bilgisayar Programcılığı  Bölümü , Patnos Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ağrı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Programcılığı  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 38 kişi yerleşmiştir.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü Tavan Puan: ---

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100590065   

ÜNİVERSİTE: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  

FAKÜLTE: Patnos Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ağrı

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 38

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: Dolmadı-36

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT