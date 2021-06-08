2021 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1081509652021 Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1014521582021 Gaziantep Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1042513022021 Kayseri Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1123707412021 Kayseri Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 112351092Maliyet Kontrolörü (Cost Control), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu2021 Yaşar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2060903692021 Toros Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2055503962021 Maltepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 204150922Maliyet Analiz Uzmanı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100550297

2021 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100550297

100550297 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ağrı ilimizde yer alan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100550297

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ağrı  ilinde bulunan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi     Meslek Yüksekokulu   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü tercih kod numarası 100550297 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   , Devlet , İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ağrı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü Taban Puanı: 213,44953

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü Tavan Puan: ---

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü Başarı Sıralaması: 1389050

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100550297   

ÜNİVERSİTE: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ağrı

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 213,44953

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1389050

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228,02529

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1165557

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT