2021 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100550297

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ağrı ilinde bulunan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü tercih kod numarası 100550297 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi , Devlet , İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ağrı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Puanı: 213,44953

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Tavan Puan: ---

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 1389050

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100550297

ÜNİVERSİTE: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ağrı

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 213,44953

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1389050

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228,02529

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1165557

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41