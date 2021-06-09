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  3. 2021 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100550225

2021 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100550225

100550225 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ağrı ilimizde yer alan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100550225

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ağrı  ilinde bulunan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi     Meslek Yüksekokulu   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümü tercih kod numarası 100550225 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   , Devlet , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ağrı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 36 kişi yerleşmiştir.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümü Taban Puanı: 193,77825

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümü Tavan Puan: ---

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümü Başarı Sıralaması: 1661683

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100550225   

ÜNİVERSİTE: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ağrı

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 193,77825

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1661683

Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 36

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 182,22241

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1745379

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31

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