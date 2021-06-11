2021 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100570186

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ağrı ilinde bulunan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 100570186 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi , Devlet , Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ağrı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 268,98596

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Tavan Puan: ---

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Başarı Sıralaması: 726348

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100570186

ÜNİVERSİTE: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ağrı

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 268,98596

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 726348

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 260,68293

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 750305

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41