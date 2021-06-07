2021 Akdeniz Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100751733

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi İkram Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu İkram Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 100751733 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi , Devlet , İkram Hizmetleri Bölümü , Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İkram Hizmetleri Bölümü kontenjanı 45+2 kişidir. 2020 yılında İkram Hizmetleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 47 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 192,91563

Akdeniz Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü Tavan Puan: ---

Akdeniz Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü Başarı Sıralaması: 1671452

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100751733

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 192,91563

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1671452

Kontenjan 2020 – 2021 : 45+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 47

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 191,05726

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1695728

Kontenjan 2019: 45+2

Yerleşen 2019: Doldu-47