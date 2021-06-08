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2021 Akdeniz Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100750965

100750965 | Akdeniz Üniversitesi İnşaat Teknolojisi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Akdeniz Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100750965

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Akdeniz Üniversitesi   İnşaat Teknolojisi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya  ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi     Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu   İnşaat Teknolojisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi   İnşaat Teknolojisi  Bölümü tercih kod numarası 100750965 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi   İnşaat Teknolojisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi   İnşaat Teknolojisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi   , Devlet , İnşaat Teknolojisi  Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Teknolojisi  Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında İnşaat Teknolojisi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 72 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi   İnşaat Teknolojisi  Bölümü Taban Puanı: 273,49378

Akdeniz Üniversitesi   İnşaat Teknolojisi  Bölümü Tavan Puan: ---

Akdeniz Üniversitesi   İnşaat Teknolojisi  Bölümü Başarı Sıralaması: 684156

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100750965   

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi  

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 273,49378

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 684156

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 72

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 275,15636

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  602031

Kontenjan 2019:  70+2

Yerleşen 2019: Doldu-72

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