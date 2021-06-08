2021 Ufuk Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2058503122021 İstanbul Okan Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2047512082021 İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2075503992021 İstanbul Arel Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2023517752021 Çankırı Karatekin Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1028501462021 Beykent Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2007508762021 Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 3002503052021 Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 3002502982021 İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2030503982021 Mardin Artuklu Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107150086
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Akdeniz Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100771049

2021 Akdeniz Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100771049

100771049 | Akdeniz Üniversitesi İşletme Yönetimi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Akdeniz Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100771049

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Akdeniz Üniversitesi   İşletme Yönetimi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya  ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi     Manavgat Meslek Yüksekokulu   İşletme Yönetimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi   İşletme Yönetimi  Bölümü tercih kod numarası 100771049 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi   İşletme Yönetimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi   İşletme Yönetimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi   , Devlet , İşletme Yönetimi  Bölümü , Manavgat Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi  Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında İşletme Yönetimi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi   İşletme Yönetimi  Bölümü Taban Puanı: 198,6984

Akdeniz Üniversitesi   İşletme Yönetimi  Bölümü Tavan Puan: ---

Akdeniz Üniversitesi   İşletme Yönetimi  Bölümü Başarı Sıralaması: 1597642

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100771049   

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi  

FAKÜLTE: Manavgat Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 198,6984

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1597642

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 198,52335

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1596313

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT