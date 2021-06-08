2021 Akdeniz Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100750947

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 100750947 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi , Devlet , İşletme Yönetimi Bölümü , Kumluca Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 209,1564

Akdeniz Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Tavan Puan: ---

Akdeniz Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 1448590

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100750947

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Kumluca Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 209,1564

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1448590

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 206,69814

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1471826

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41