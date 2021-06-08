2021 Akdeniz Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100751018

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 100751018 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi , Devlet , Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü kontenjanı 55+2 kişidir. 2020 yılında Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 57 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 245,63021

Akdeniz Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: ---

Akdeniz Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 978149

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100751018

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 245,63021

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 978149

Kontenjan 2020 – 2021 : 55+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 57

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243,28646

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 964641

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52