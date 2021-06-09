2021 Akdeniz Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100750805
100750805 | Akdeniz Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 100750805 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi , Devlet , Mimari Restorasyon Bölümü , Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon Bölümü kontenjanı 65+2 kişidir. 2020 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 67 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 245,26228
Akdeniz Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Tavan Puan: ---
Akdeniz Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Başarı Sıralaması: 982589
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100750805
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 245,26228
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 982589
Kontenjan 2020 – 2021 : 65+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 67
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 245,72581
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 933447
Kontenjan 2019: 65+2
Yerleşen 2019: Doldu-67