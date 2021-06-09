2021 Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100750744
100750744 | Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 100750744 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi , Devlet , Moda Tasarımı Bölümü , Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moda Tasarımı Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Moda Tasarımı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 233,06621
Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Tavan Puan: ---
Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 1129562
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100750744
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 233,06621
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1129562
Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 222,68051
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1241882
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: Doldu-62