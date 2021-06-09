2021 Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100750744

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 100750744 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi , Devlet , Moda Tasarımı Bölümü , Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moda Tasarımı Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Moda Tasarımı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 233,06621

Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Tavan Puan: ---

Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 1129562

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100750744

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 233,06621

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1129562

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,68051

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1241882

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62