2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1060510072021 Marmara Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1072506132021 Bursa Uludağ Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1097903892021 Marmara Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1072705112021 Marmara Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1072505162021 Giresun Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1045510982021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1003709732021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1003513042021 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1019508542021 Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100750744
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2021 Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100750744

100750744 | Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100750744

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Akdeniz Üniversitesi   Moda Tasarımı  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya  ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi     Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu   Moda Tasarımı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi   Moda Tasarımı  Bölümü tercih kod numarası 100750744 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi   Moda Tasarımı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi   Moda Tasarımı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi   , Devlet , Moda Tasarımı  Bölümü , Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moda Tasarımı  Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Moda Tasarımı  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi   Moda Tasarımı  Bölümü Taban Puanı: 233,06621

Akdeniz Üniversitesi   Moda Tasarımı  Bölümü Tavan Puan: ---

Akdeniz Üniversitesi   Moda Tasarımı  Bölümü Başarı Sıralaması: 1129562

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100750744   

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi  

FAKÜLTE: Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 233,06621

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1129562

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,68051

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1241882

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62

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