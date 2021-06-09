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2021 Akdeniz Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100771058

100771058 | Akdeniz Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Akdeniz Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100771058

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Akdeniz Üniversitesi   Özel Güvenlik ve Koruma  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya  ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi     Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu   Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi   Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümü tercih kod numarası 100771058 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi   Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi   Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi   , Devlet , Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümü , Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümü kontenjanı 55+2 kişidir. 2020 yılında Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 57 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi   Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümü Taban Puanı: 217,08878

Akdeniz Üniversitesi   Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümü Tavan Puan: ---

Akdeniz Üniversitesi   Özel Güvenlik ve Koruma  Bölümü Başarı Sıralaması: 1339473

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100771058   

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 217,08878

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1339473

Kontenjan 2020 – 2021 : 55+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 57

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 216,70781

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1326236

Kontenjan 2019:  55+2

Yerleşen 2019: Doldu-57

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