2021 Akdeniz Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100790467

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü tercih kod numarası 100790467 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi , Devlet , Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü , Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü Taban Puanı: 252,36945

Akdeniz Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü Tavan Puan: ---

Akdeniz Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü Başarı Sıralaması: 900695

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100790467

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 252,36945

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 900695

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: ---

Yerleşen 2019: ---