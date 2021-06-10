2021 Iğdır Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1052900602021 Iğdır Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1052503192021 Munzur Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1095900322021 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1047900642021 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1036509662021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1032901892021 Hitit Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 10519006910 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı | Camdaki Kız sezon finaliyle Kanal D'de2021 İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2031518352021 İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 203150546
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100770978

2021 Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100770978

100770978 | Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100770978

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Akdeniz Üniversitesi   Sosyal Hizmetler  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya  ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi     Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu   Sosyal Hizmetler  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi   Sosyal Hizmetler  Bölümü tercih kod numarası 100770978 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi   Sosyal Hizmetler  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi   Sosyal Hizmetler  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi   , Devlet , Sosyal Hizmetler  Bölümü , Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmetler  Bölümü kontenjanı 75+2 kişidir. 2020 yılında Sosyal Hizmetler  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 77 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi   Sosyal Hizmetler  Bölümü Taban Puanı: 250,84026

Akdeniz Üniversitesi   Sosyal Hizmetler  Bölümü Tavan Puan: ---

Akdeniz Üniversitesi   Sosyal Hizmetler  Bölümü Başarı Sıralaması: 918186

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100770978   

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 250,84026

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 918186

Kontenjan 2020 – 2021 : 75+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 77

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250,6538

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  870601

Kontenjan 2019:  70+2

Yerleşen 2019: Doldu-72

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT