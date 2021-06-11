2021 Atatürk Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1014503652021 Bursa Uludağ Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1097700512021 Selçuk Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1089503662021 Ordu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1083501332021 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1079501482021 Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1074502322021 Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1007700782021 Bursa Uludağ Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1097501262021 Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1007501262021 Hacettepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104850113
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2021 Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100770078

100770078 | Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100770078

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Akdeniz Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya  ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi     Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü tercih kod numarası 100770078 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi   , Devlet , Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü , Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü kontenjanı 75+2 kişidir. 2020 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 77 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü Taban Puanı: 232,5852

Akdeniz Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü Tavan Puan: ---

Akdeniz Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü Başarı Sıralaması: 1135617

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100770078   

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 232,5852

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1135617

Kontenjan 2020 – 2021 : 75+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 77

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230,91271

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1125673

Kontenjan 2019:  70+2

Yerleşen 2019: Doldu-72

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