2021 Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100751063

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 100751063 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi , Devlet , Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü , Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü kontenjanı 75+2 kişidir. 2020 yılında Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 77 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 235,07671

Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Tavan Puan: ---

Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Başarı Sıralaması: 1104735

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100751063

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 235,07671

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1104735

Kontenjan 2020 – 2021 : 75+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 77

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,65938

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1102224

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: Doldu-72