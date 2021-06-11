2021 Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2038508932021 Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2038509722021 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2057500312021 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2057501592021 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2057500492021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2027904892021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2027904882021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2027537042021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2027904872021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 202753679
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2021 Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100751063

100751063 | Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100751063

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Akdeniz Üniversitesi   Turizm ve Seyahat Hizmetleri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya  ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi     Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu   Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi   Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü tercih kod numarası 100751063 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi   Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi   Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi   , Devlet , Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü , Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü kontenjanı 75+2 kişidir. 2020 yılında Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 77 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi   Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü Taban Puanı: 235,07671

Akdeniz Üniversitesi   Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü Tavan Puan: ---

Akdeniz Üniversitesi   Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü Başarı Sıralaması: 1104735

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100751063   

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 235,07671

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1104735

Kontenjan 2020 – 2021 : 75+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 77

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,65938

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1102224

Kontenjan 2019:  70+2

Yerleşen 2019: Doldu-72

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