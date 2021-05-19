2021 Aksaray Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100810532

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aksaray Üniversitesi Gazetecilik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aksaray ilinde bulunan Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aksaray Üniversitesi Gazetecilik Bölümü tercih kod numarası 100810532 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aksaray Üniversitesi Gazetecilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aksaray Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aksaray Üniversitesi , Devlet , Gazetecilik Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aksaray ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gazetecilik Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Gazetecilik Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Aksaray Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban Puanı: 238,446

Aksaray Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Tavan Puan: 296,46228

Aksaray Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Başarı Sıralaması: 588404

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100810532

ÜNİVERSİTE: Aksaray Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Aksaray

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 238,446

Tavan Puan: 296,46228

Başarı Sıralaması: 588404

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 265,21873

Tavan Puan: 328,40861

Başarı Sıralaması: 489293

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 258,34339

Tavan Puan: 363,27089

Başarı Sıralaması : 503000

Kontenjan 2018 : 40+1

Yerleşen 2018 : 41

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 285,4434

Tavan Puan: 366,21098

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 273954

Kontenjan 2017 : 40+1

Yerleşen 2017 : 41

Aksaray Üniversitesi Gazetecilik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Aksaray Üniversitesi Gazetecilik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.