2021 Aksaray Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100850628
100850628 | Aksaray Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Aksaray ilimizde yer alan Aksaray Üniversitesi Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aksaray Üniversitesi Kimya Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aksaray ilinde bulunan Aksaray Üniversitesi Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aksaray Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 100850628 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aksaray Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Aksaray Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Aksaray Üniversitesi , Devlet , Kimya Teknolojisi Bölümü , Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aksaray ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Teknolojisi Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Kimya Teknolojisi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.
Aksaray Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 213,57824
Aksaray Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: ---
Aksaray Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 1387341
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100850628
ÜNİVERSİTE: Aksaray Üniversitesi
FAKÜLTE: Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Aksaray
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 213,57824
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1387341
Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 218,83347
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1296545
Kontenjan 2019: 25+1
Yerleşen 2019: Doldu-26