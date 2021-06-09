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2021 Aksaray Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100850567

100850567 | Aksaray Üniversitesi Mekatronik  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Aksaray ilimizde yer alan Aksaray Üniversitesi Ortaköy Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Aksaray Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100850567

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Aksaray Üniversitesi   Mekatronik  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aksaray  ilinde bulunan Aksaray Üniversitesi     Ortaköy Meslek Yüksekokulu   Mekatronik  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aksaray Üniversitesi   Mekatronik  Bölümü tercih kod numarası 100850567 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aksaray Üniversitesi   Mekatronik  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aksaray Üniversitesi   Mekatronik  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aksaray Üniversitesi   , Devlet , Mekatronik  Bölümü , Ortaköy Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aksaray ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik  Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Mekatronik  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Aksaray Üniversitesi   Mekatronik  Bölümü Taban Puanı: 210,40314

Aksaray Üniversitesi   Mekatronik  Bölümü Tavan Puan: ---

Aksaray Üniversitesi   Mekatronik  Bölümü Başarı Sıralaması: 1431106

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100850567   

ÜNİVERSİTE: Aksaray Üniversitesi  

FAKÜLTE: Ortaköy Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Aksaray

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 210,40314

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1431106

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 217,1433

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1320197

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31

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