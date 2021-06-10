2021 Aksaray Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100890055

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aksaray Üniversitesi Sosyal Güvenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aksaray ilinde bulunan Aksaray Üniversitesi Ortaköy Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aksaray Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü tercih kod numarası 100890055 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aksaray Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aksaray Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aksaray Üniversitesi , Devlet , Sosyal Güvenlik Bölümü , Ortaköy Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aksaray ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Güvenlik Bölümü kontenjanı 90+3 kişidir. 2020 yılında Sosyal Güvenlik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 93 kişi yerleşmiştir.

Aksaray Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Puanı: 196,63421

Aksaray Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Tavan Puan: ---

Aksaray Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Başarı Sıralaması: 1625829

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100890055

ÜNİVERSİTE: Aksaray Üniversitesi

FAKÜLTE: Ortaköy Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Aksaray

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 196,63421

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1625829

Kontenjan 2020 – 2021 : 90+3

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 93

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 195,28264

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1643459

Kontenjan 2019: 90+3

Yerleşen 2019: Doldu-93