2021 Aksaray Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100890055
100890055 | Aksaray Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Aksaray ilimizde yer alan Aksaray Üniversitesi Ortaköy Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aksaray Üniversitesi Sosyal Güvenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aksaray ilinde bulunan Aksaray Üniversitesi Ortaköy Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aksaray Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü tercih kod numarası 100890055 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aksaray Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Aksaray Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Aksaray Üniversitesi , Devlet , Sosyal Güvenlik Bölümü , Ortaköy Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aksaray ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Güvenlik Bölümü kontenjanı 90+3 kişidir. 2020 yılında Sosyal Güvenlik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 93 kişi yerleşmiştir.
Aksaray Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Puanı: 196,63421
Aksaray Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Tavan Puan: ---
Aksaray Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Başarı Sıralaması: 1625829
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100890055
ÜNİVERSİTE: Aksaray Üniversitesi
FAKÜLTE: Ortaköy Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Aksaray
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 196,63421
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1625829
Kontenjan 2020 – 2021 : 90+3
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 93
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 195,28264
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1643459
Kontenjan 2019: 90+3
Yerleşen 2019: Doldu-93