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2021 Aksaray Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100850301

100850301 | Aksaray Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Aksaray ilimizde yer alan Aksaray Üniversitesi Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Aksaray Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100850301

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Aksaray Üniversitesi   Süt ve Ürünleri Teknolojisi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aksaray  ilinde bulunan Aksaray Üniversitesi     Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu   Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aksaray Üniversitesi   Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümü tercih kod numarası 100850301 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aksaray Üniversitesi   Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aksaray Üniversitesi   Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aksaray Üniversitesi   , Devlet , Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümü , Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aksaray ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 12 kişi yerleşmiştir.

Aksaray Üniversitesi   Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Aksaray Üniversitesi   Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümü Tavan Puan: ---

Aksaray Üniversitesi   Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100850301   

ÜNİVERSİTE: Aksaray Üniversitesi  

FAKÜLTE: Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Aksaray

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 12

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: Dolmadı-19

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