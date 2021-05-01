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2021 Alanya Hamdullah Emin Paşa Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 206990060

206990060 | Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Alanya Hamdullah Emin Paşa Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 206990060

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya  ilinde bulunan Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 206990060 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi , Vakıf , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 3+0 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 362,07253

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 373,22157

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 142466

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206990060   

ÜNİVERSİTE: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 362,07253

Tavan Puan: 373,22157

Başarı Sıralaması: 142466

Kontenjan 2020 – 2021 : 3+0

Yerleşen 2020 – 2021: 3

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296,46456

Tavan Puan: 328,98143

Başarı Sıralaması:  196632

Kontenjan 2019:  3+0

Yerleşen 2019: 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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