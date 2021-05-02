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2021 Alanya Hamdullah Emin Paşa Üni. Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206910027

206910027 | Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mimarlık Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Alanya Hamdullah Emin Paşa Üni. Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206910027

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya  ilinde bulunan Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi   Mimarlık Fakültesi   Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 206910027 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi , Vakıf , Mimarlık Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 4+0 kişidir. 2020 yılında Mimarlık Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 345,57125

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 364,99042

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 165485

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206910027   

ÜNİVERSİTE: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 345,57125

Tavan Puan: 364,99042

Başarı Sıralaması: 165485

Kontenjan 2020 – 2021 : 4+0

Yerleşen 2020 – 2021: 4

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 350,31239

Tavan Puan: 375,29195

Başarı Sıralaması:  111113

Kontenjan 2019:  4+0

Yerleşen 2019: 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 362,38699

Tavan Puan: 370,85427

Başarı Sıralaması :  80500

Kontenjan 2018 :  4+0

Yerleşen 2018 : 4

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 373,09358

Tavan Puan: 385,51256

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  64981

Kontenjan 2017 :  5+0

Yerleşen 2017 : 5

taban-puan.jpg

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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